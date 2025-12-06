Hajduk danas na Maksimiru: "Mi ćemo ih napasti, nećemo se nikoga bojati"

Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Dinama na Maksimiru utakmicu 16. kola SuperSport HNL. Najveći derbi hrvatskog sporta ovako je najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia.

- Za nas je svaka utakmica teška i motivacija. Moramo biti zajedno u svim segmentima igre. Favoriti? Oni su vjerojatno favorit u svakoj utakmici koju igraju, ali mi smo gladni i želimo dati sve od sebe. Svi su ekstremno motivirani kad se igra protiv Dinama - istaknuo je Hajdukov trener.

Hoće li biti promjena u sastavu?

- Rezultati nikad nisu presudni kod mojih odluka. U Rijeci nam se dogodio black-out, a kad se pogleda utakmica s Varaždinom, mi bismo od deset puta pobijedili u devet. Zadovoljan sam s tom utakmicom. Nije Varaždin kontrolirao utakmicu, mi smo je kontrolirali i kreirali smo više prilika. Nismo City ili Arsenal, ali naš nivo igre je vrlo stabilan. Ne treba previše mijenjati.

Kako će se Hajduk postaviti na Maksimiru?

- Dinamo je ove godine bolji nego prošle. Imaju svježinu i kvalitetu. Oni su jako gladni. Bili su kažnjavani kada su gubili, ali to je sve dio procesa. Mislim da su odlični i da imaju dobrog trenera. Mi ćemo ih napasti, nećemo se nikoga bojati. Ja sam uvijek bio napadački orijentiran pa ću tako nastaviti i u Hajduku. Netko može reći da sam idiot jer se nisam branio. Ako uzmemo tri boda onda ću biti top, ako izgubimo onda će me zvati idiotom.

Kako je psihološki pripremio momčad?

- Momci su uvijek isti, uvijek isto razmišljaju. Neki od njih nisu ništa očekivali od sezone, a sada ih zovu klubovi. Ljudi od njih očekuju nešto, a donedavno ih nitko nije znao. Mi ih tu moramo zaštititi. Pripremamo se cijeli tjedan za ovo. Očekujemo da iskusniji igrači podrže mlađe, to je normalno. Nema padanja u depresiju. Tu su svi zato što to zaslužuju. Točno znamo što želimo, ali vidjet ćemo što ćemo dobiti od utakmice.

Poruka navijačima

- Jako su nam važni, jako su privrženi, Hajduk je ovdje religija. Moramo svugdje tražiti uspjeh. Bit ćemo kakvi smo i uvijek. Želimo pritisnuti i slaviti. Ali, nekad je to i teže no što mislimo. Trebali bi biti sretni zbog naših mladih igrača, pokušat ćemo narod učiniti ponosnim. Radimo naporno i dajemo sve od sebe. Sretan sam što uvijek punimo stadione. Trebate vidjeti autobus igrača kada izgubimo. Nitko ovdje to ne voli.