Hajduk danas igra, Livaja je na klupi

Hajdukova prva momčad ove će zime pripreme odraditi u Splitu i okolici. To je baza Bijelih za nastavak sezone u kojoj momčad Gonzala Garcije nastavlja borbu za naslov, a u sklopu priprema dogovorena su i tri prijateljska susreta. Dva će se igrati bez gledatelja, dok će jedina gostujuća utakmica biti otvorena publici.

Bijeli su s treninzima započeli početkom tjedna, a prvu provjeru imat će danas u 14 sati protiv Croatije Zmijavci. Hajduk gostuje u Imotskoj krajini, a unatoč najavljenim vremenskim neprilikama očekuje se dolazak brojnih navijača iz Dalmacije, Hercegovine i drugih krajeva, koji žele vidjeti kako je Garcia radio s momčadi u prvim danima priprema. Za one kojima najavljene niske temperature ne odgovaraju, osiguran je i prijenos na HDTV-u.

Skoko u početnoj postavi, Livaja na klupi

Hajduk će utakmicu započeti u sljedećem sastavu: Toni Silić, Luka Hodak, Branimir Mlačić, Marino Škelin, Šimun Hrgović, Hugo Guillamon, Noa Skoko, Iker Almena, Bruno Đurdov, Abdoulie Sanyang i Michele Šego. Kapetan Bijelih Marko Livaja susret će započeti na klupi.

Devetnaestogodišnji Noa Skoko tijekom sezone odigrao je 164 minute za prvu momčad, a danas je dobio priliku od prve minute. Seniorsko iskustvo skupljao je nastupajući za kliški Uskok, za koji je igrao na dvostrukoj registraciji u trećem rangu hrvatskog nogometa.