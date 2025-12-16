"Hajduk će na proljeće dobiti najveće pojačanje"

Supersport HNL bliži se zimskoj pauzi, a do kraja prvog dijela sezone ostalo je još jedno kolo. Dinamo trenutačno predvodi ljestvicu s bodom prednosti ispred Hajduka, dok su se upravo te dvije momčadi jasno izdvojile kao jedini ozbiljni kandidati za naslov prvaka. Aktualni prvak Rijeka zaostaje za vodećima, dok je Osijek, koji je posljednjih godina bio redovit u borbi za vrh, trenutno na dnu ljestvice.

Index je razgovarao s Ivicom Karabogdanom, bivšim krilnim napadačem koji je cijelu profesionalnu karijeru proveo u hrvatskom nogometu. Karabogdan je u hrvatskom prvenstvu postigao 40 golova, a još pet u Kupu, nastupajući za Cibaliju, Čakovec, Pomorac, Inter Zaprešić, Slaven Belupo i NK Zagreb. Profesionalnu karijeru započeo je 1997., a završio 2009. godine.

Govoreći o Hajduku i borbi za naslov, Karabogdan smatra da Marko Livaja nije problem splitske momčadi, unatoč tome što u posljednje vrijeme nije u prvom planu.

„Kad je spreman, Marko Livaja je najbolji igrač u ligi. Livaja sigurno nije problem Hajduka. Ne znam je li sad sto posto spreman, ali kad bude, bit će prevaga Hajduku i imat će u njemu veliku pomoć, kao što je imao i proteklih četiri-pet sezona“, rekao je Karabogdan.

Podsjetio je i na sve ono što je Livaja donosio Hajduku prethodnih godina.

„Kad je vukao taj Hajduk, kad je igrao pod injekcijama, kad je zabijao svake sezone 20–25 golova i imao 15–20 asistencija… Marko Livaja je nogometaš kakvih jako malo u Hrvatskoj ima, kakvih fali.“

Karabogdan Livaju, kao i Brunu Petkovića, svrstava u rijetku skupinu igrača koji nadilaze samu statistiku.

„Petković i Livaja su onaj tip igrača zbog kojih ljudi dolaze na tribine, zbog kojih ljudi vole nogomet“, zaključio je Karabogdan.

„Vidjet ćete, Livaja će biti najveće pojačanje Hajduka u proljetnom dijelu sezone.“