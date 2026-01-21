Hajduk blizu pojačanja iz Istra 1961: poznati detalji transfera

Stoper Istre 1961, Dario Marešić (26), blizu je transfera u Hajduk. Podsjetimo, ovaj je 26-godišnji branič, koji se rodio u Grazu, već dugo meta "bijelih". Hajduk ga je htio dovesti i prošlog ljeta, ali se transfer nije ostvario. Hajduk je tada doveo 28-godišnjeg Edgara Gonzaleza, čiji je odlazak ovog siječnja otvorio prostora za Marešićev dolazak na Poljud.

S obzirom na to kako je španjolski stoper otišao u redove tamošnjeg drugoligaša Andorre, a Branimir Mlačić na korak je do transfera u Inter, Hajduk je krenuo u potragu za novim stoperom koji bi im pomogao u borbi za ovosezonske trofeje. Marešić ima važeći ugovor s Istrom do lipnja ove godine, što znači kako bi za nekoliko mjeseci besplatno mogao otići s Aldo Drosine.

S obzirom na njegovu tržišnu vrijednost od 1,5 milijuna eura prema Transfermarktu, sasvim je razumljivo što bi Puljani ipak htjeli nešto zaraditi na stoperu. I sad mogu računati na neku odštetu iz Splita. Iako iznos ne bi trebao biti veliki, iz Istre su potvrdili za 24 sata kako je bolje dobiti nešto nego ništa.

Hajduk je u stanju pokriti Marešićevu plaću novcem kojeg je oslobodio odlaskom Gonzaleza, a njegovu će odštetu pokriti budućim transferima. Doznajemo kako Istra za Marešića traži 300.000 eura, dok je Hajduk spreman ponuditi 200.000 eura za njegov dolazak na Poljud.

Marešić je u Puli proveo više od tri godine, a za Istru je odigrao 115 utakmica, zabio šest golova i dobio 28 žutih kartona. Već je dugo velika želja Hajduka, kao i Hajduk njegova. Iako posao još uvijek nije završen, možemo očekivati kako će biti sklopljen do kraja zimskog prijelaznog roka, koji u Hrvatskoj završava 17. veljače, s obzirom na interes svih uključenih u priču.