Hajduk bi mogao postati prvak, ukoliko nastavi ovako

Prije mjesec dana Dinamo se pobjedom kod Hajduka (2:0) u sedmom kolu SHNL-a učvrstio na prvom mjestu. Trijumf u derbiju potvrdio je pobjedom i u idućem kolu protiv Slaven Belupa. Hajduku je pak domaći poraz od najvećeg rivala bio treća prvenstvena utakmica zaredom bez pobjede i činilo se da je Dinamo slavljem na Poljudu osigurao prvo mjesto.

Prije mjesec dana Dinamo je suvereno pobijedio kod Hajduka i učvrstio se na prvom mjestu

Mjesec dana kasnije ipak je došlo do promjene na vrhu. Dinamo je senzacionalnim porazom kod Vukovara (1:0) potvrdio da je u lošoj formi jer je od zadnje tri prvenstvene utakmice izgubio dvije. Prije Vukovara pobijedila ga je i Lokomotiva, a Dinamo je tijesno slavio jedino protiv Osijeka.

U isto vrijeme Hajduk je pobijedio u sve tri prvenstvene utakmice i to u gostima kod Vukovara, Istre i Gorice te je nakon 11. kola na prvom mjestu s tri boda prednosti. Hajduk je vodeći, a s obzirom na to da je prvo mjesto zauzeo u drugoj četvrtini prvenstva, njegovi navijači počinju se opet nadati da je ovo sezona u kojoj bi se mogao prekinuti post koji traje od 2005.

Hajduk je tada posljednji put bio prvak Hrvatske, a kakve su mu šanse da to ponovi 21 godinu kasnije? Football Meets Data, platforma za nogometnu statistiku i analitiku, izračunala je da je najmanji broj bodova koji nudi priliku za naslov 75, prenosi Index.

Hajduk vodi nakon 11 od 36 kola tako što osvaja 2.27 bodova po utakmici. Ako nastavi s tim tempom do kraja sezone, završit će je s 82 boda. Tako bi imao čak 96.5 posto šanse da konačno uzme naslov.