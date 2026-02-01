Hajdaš Dončić na konvenciju SDP-a ušao uz hit koji obožavaju cure na TikToku, video je teško prepričati

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić je u subotu na izvještajno-tematsku konvenciju održanu pod sloganom "Budi normalna Hrvatska" ušao uz zvuk pjesme "Unstoppable" ("Nezaustavljiva") pjevačice Siae. Po ulasku je pozdravio pristune i mahnuo im.

Pjesma Unstoppable govori o projiciranju snage i samopouzdanja u trenucima unutarnje nesigurnosti. Tekst prikazuje osobu koja prema van djeluje odlučno, hrabro i "nezaustavljivo", dok se u pozadini nazire ideja emocionalne ranjivosti koja se skriva iza takve fasade, prenosi Index.

O čemu je govorio?

Siniša Hajdaš Dončić je na konvenciji rekao da će politika njegove vlade uključivati smanjenje radnog vremena i jače oporezivanje kapitala, a vjernike unutar SDP-a pozvao je da se u svojim župama suprotstave ultrakonzervativcima.

"Hrvatska je zastava na čijem je grbu prvo polje, prema Ustavu, crveno, kao što je crvena i naša stranačka zastava. To je zastava socijalne i demokratske republike, kao što je i naša stranka socijaldemokratska", poručio je.

Dodao je da je riječ o zastavi Republike čije su najviše vrednote ustavnog poretka sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, socijalna pravda, mirotvorstvo i demokracija, vrijednosti koje, kako je rekao, dijeli i SDP te ih im nitko ne može oduzeti.