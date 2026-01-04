Gvardiol zbog ozljede napustio travnjak: "Ovo ne izgleda dobro"

Jedan od ključnih igrača Manchester Cityja i hrvatske nogometne reprezentacije, Joško Gvardiol, ozlijedio je desnu nogu u nedjeljnom derbiju protiv Chelseaja te napustio teren uz pomoć fizioterapeuta i protivničkog kapetana Reecea Jamesa.

Ozljeda se dogodila početkom drugog poluvremena, kada je Gvardiol pokušao stići loptu u duelu s Malom Gustom, ali se pritom desna noga nezgodno savila, najvjerojatnije u području gležnja. Hrvatski branič odmah je signalizirao klupi da ne može nastaviti, a zamijenio ga je Abdukhodir Kusanov.

Zabrinjavajuće je to što je Gvardiol odmah otišao u svlačionicu, uz vidljivu bol i šepanje, što bi moglo značiti ozbiljniju ozljedu, iako se za sada još ne zna je li riječ o istegnuću, ozljedi ligamenta ili nečemu težem.

"Ovo ne izgleda dobro", rekao je komentator dok je izlazio.

Čeka se službena nota

Gvardiol je ove sezone već propustio prva tri kola Premier lige, no otad je bio standardan član momčadi Pepa Guardiole. Lani je odigrao 37 utakmica u svim natjecanjima, iako je u jednom trenutku pauzirao mjesec dana zbog ozljede ligamenata gležnja.

U ovom susretu Gvardiol je igrao na poziciji stopera zbog problema s ozljedama unutar momčadi. Svaki dulji izostanak 23-godišnjaka, koji već ima 46 nastupa za Hrvatsku, bio bi veliki udarac za Cityjeve ambicije u borbi za naslov, ali i za reprezentaciju uoči Eura.

Trenutno se čeka službena potvrda iz kluba. Pep Guardiola trebao bi dati više informacija o Gvardiolovom stanju na konferenciji za medije.