Gvardiol ozlijeđen, evo koliko bi mogao trajati oporavak

Joško Gvardiol morao je uz pomoć suigrača odšepati s terena Etihada na početku drugog poluvremena derbija s Chelseajem (1-1). Nakon jednog obrambenog starta hrvatski reprezentativac u punom je sprintu izgubio korak, uganuo gležanj, ispružio se na travnjaku i ostao tamo ležati. Zamijenio ga je uzbekistanski stoper Kusanov i odigrao solidnu predstavu sve do sudačke nadoknade, kada je Enzo Fernandez izjednačio rezultat otrgnuvši ‘građanima‘ važna dva boda u borbi za naslov, pišu Sportske novosti.

"Desni zglob je u pitanju. Joško će u ponedjaljak na magnet pa ćemo znati više. Dosad nije imao ovakvih problema", pojasnili su brzo nakon utakmice iz Gvardiolova tabora.

Za pedeset minuta na terenu Gvardiol je u Manchester Evening Newsu nagrađen ocjenom 6. U opisu reportrer navodi da je iamo nekoliko dobrih poteza, ali i neke pogreške u ‘build up‘ igri kojima je razbjesnio Pepa Guardiolu. Ozljeda je, dodaje novinar, definitivno razlog za brigu jer kalendar Man Cityja je nakrcan do vrha, a Gvardiol je najpouzdaniji obrambeni igrač momčadi. Do kraja siječnja Man City u Premier ligi igra s Brightonom, Manchester Unitedom i Wolverhamptonom, dok ga u Ligi pvaka čekaju dvoboji s Bodo Glimtom i Galatasarayom. To, međutim, nije sve budući da je momčad živa na sve četiri fronte: u FA Cupu sljedećeg vikenda igra s Exeterom, a nekoliko dana kasnije u polufinalu Liga kupa suparnik je Newcastle (polufinale se igra na dvije utakmice).

Ovisno o težini distorzije zgloba, stanke prilikom ovakvih ozljeda mogu trajati od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Koliko god potrajala terapija, momčad će se boriti s ozbiljnim hendikepom jer je u svojoj trećoj sezoni Gvardiol izastao u neizostavnog prvotimca, gotovo pa senatora na terenu. Igra zrelo i samouvjereno u obrani, ali za City koji u pravilu kampira na suparničkoj polovici još je važnije što Gvardiol s loptom u nogama ne bježi od odgovornosti. Njegova okomita dodavanja u posljednjoj trećini terena čine razliku, guraju krilne napadače u završnicu akcija. Kad promet postane pregust za Bernarda Silvu, Fodena i Cherkija, hrvatski reprezentativac iz pozadine pomogne nekim lucidnim rješenjem.

Dobra vijest za Cityjeva menadžera kaže da se napokon u natjecateljski ritam vraća oporavljeni Rodri. Osvajač Zlante lopte za 2024. godinu propustio je cijelu lanjsku sezonu usijed ozljede križnih ligamenata. Kada je koljeno napokon dovedeno u red, poslušnost su počeli otkazivati mišići i prepone pa je Španjolac opterećen sitnim ozljedama ove sezone svako malo završavao u liječničkoj ordinaciji. U nedjelju je odigrao svih 90 minuta i prema ocjeni lokalne novine bio je uvjerljivo najbolji pojedinac meča (ocjena 8 uz objašnjenje da je užitak ponovno gledati kako Rodri upravlja utakmicom). Slabu je bodovnu koristi, međutim, City izvukao iz te radosti, jer sada mu vodeći Arsenal bježi velikih šest bodova.

"U prvom poluvremenu trebali smo voditi 3-0 ili 4-0. Propustili smo prilike i na kraju smo kažnjeni. Uvijek je nezgodno za ravnotežu momčadi kada ostane bez igrača zbog ozljede, nama se to i danas dogodilo s Gvardiolom, ali ostajemo optimisti. Dug je put pred nama do kraja sezone", rekao je Rodri.