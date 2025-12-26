Guverner o inflaciji: 'Ne možete imati i ovce i novce'

Guverner Boris Vujčić u ekskluzivnom intervju za RTL Danas odgovarao je na pitanja o rekordnoj inflaciji pa i na Vladine prozivke zbog rasta stopa. S njim je razgovarala reporterka Dajana Šošić.

Što se tiče inflacija predviđenja su da će i dalje biti iznad ciljanih 2 posto. Tko je po vama glavni krivac?

Mi imamo stopu inflacije iznad ciljane razine od 2 posto jer rastemo brže i plaće rastu brže nego u eurozoni gdje se ona već prosječno smanjila na dva posto... Duplo brži rast BDP -a nego u eurozoni prošle godine, četiri puta veći rast i isto tako i plaća, u takvim uvjetima ne možemo imati istu stopu inflacije kao u eurozoni.

Iz vlade su vas više puta prozvali da ne činite dovoljno što se tiče suzbijanja stope inflacije, kakve vi alate imate nakon ulaska u europodručje?

Nakon ulaska u europodručje monetarnu politiku vodi Europska središnja banka, tako je sjedim u upravnom vijeću i tu imamo jedan glas kao i ostali članovi upravnog vijeća, europska središnja banka je tako, kada je inflacija rasla, dizala stope, a kada se počela spuštati, spuštala kamatne stope i sada ih zadržavaju na istoj razini.

Što možete učiniti jer i dalje imamo cijene koje idu u nebu, drugu najveću inflaciju u eurozoni?

Ono što možemo izvan europske banke su makro bonitetne mjere koje utječu na standarde odobravanja kredita, a to je manji dio ove politike koja ide preko kamatnih stopa koja se vodi prema europske središnje banke.

Kako ste vi doživjeli kritike iz vlade od premijera i ministra financija?

Ja to nisam doživio kao kritike... Mi smo u kako bi se reklo "good placeu" trenutačno. Radimo koliko možete u ovim okolnostima.

A može li vlada tu učiniti još što?

Rast produktivnosti, strukturne mjere i fiskalna politika...

Čine li dovoljno po vama?

Oni su mogli u prošlosti imati restriktivniju fiskalnu politiku, to bi značilo da bi plaće rasle sporije. Ne možete imati i ovce i novce - ne možete imati rast plaća i nisku stopu inflacije, to je neki izbor. Kada imate jedno dobijete uz to i nešto drugo.

Biste li vi drugačije na njihovom mjestu?

Ja vodim monetarnu politiku.

Stagniraju prihodi od turizma, jesmo li pretjerali s cijenama?

Kod nas su rasle brže nego kod konkurenata, to je dovelo do pada konkurentnosti i gostiju, ali na turističkim djelatnicima je da sami formiraju cijene i odluče gdje je ta slatka točka u kojoj žele biti u odnosu cijena i prihoda.

Digitalni euro, kako bi funkcionirao za građane?

Sve je danas digitalno. On je digitalna varijanta gotovine. Uloga gotovine se ojačava, ali se uvodi i digitalni euro, to će biti novi način plaćanja. U potpunosti europski.

Smiješi li vam se pozicija potpredsjednika ESB-a?

Ja sam središnji bankar cijeli svoj život. 25 godina je dovoljno iskustva da se kvalificira. Vidjet ćemo što će odlučiti. Za sada nove zemlje članice nisu imale predstavnika, možda je došlo vrijeme da dobiju možda svog predstavnika.