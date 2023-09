Guverner iznio "genijalnu" ideju kako natjerati trgovce da ne dižu cijene: "Kupujte"

Imaju li građani razloga za sreću i hoće li cijene hrane početi padati i što će biti s kamatama na kredite? Odgovore na ova pitanja potražio je novinar Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić kod guvernera Borisa Vujčića.

Inflacija u Hrvatskoj druga je najveća u eurozoni, no guverner Vujčić kaže kako ih to nije iznenadilo. "Točno ono što smo i očekivali. U ovom trenutku imamo stopu inflacije koja se, osim cijena goriva koje su porasle u osmom mjesecu, i dalje nastavlja spuštati. Sve komponente osnovne inflacije se smanjuju, znači i usluge i hrana i industrijski proizvodi i trajna potrošačka dobra", rekao je Vujčić koji očekuje da će se trend pada inflacije nastaviti.

Upitan o izjavi ministra Butkovića koji je rekao da treba pitati HNB što radi na smanjenju stope inflacije, Vujčić kaže kako HNB više nije samo HNB. "HNB je i Europska središnja banka od 1.1. kada smo ušli u eurozonu, a ono što radimo na smanjenju inflacije je dizanje kamatnih stopa", objasnio je guverner te ponovio kako se i kod nas, kao i u drugim europskim zemljama smanjuje stopa inflacije, koja je kod nas viša nego u drugim europskim zemljama, ali je niža nego u istočnoeuropskim zemljama, gdje je veći udio hrane u košarici, 30 posto u Hrvatskoj, 20 posto u eurozoni, zbog čega su kumulativne stope inflacije veće", pojasnio je.

Na pitanje što se treba dogoditi da cijene hrane počnu padati, Vujčič napominje da su cijene počele padati iako su još na povišenoj razini. "Vidimo i da osnovne komponente neprerađenih namirnica padaju i očekujem da će se to reflektirati na nastavak pada cijene osnovne hrane i u Hrvatskoj".

"Druga komponenta koja ima momentum rasta su usluge smještaja i ugostiteljske usluge koje su povezane s turizmom", no Vujčić je uvjeren da će i te cijene padati kako budemo bili bliže kraju sezone, jer "to vidimo svake godine, no te cijene većinom plaćaju turisti", slaže se Vujčić i s tezom da si rijetki Hrvati mogu priuštiti odlazak na ljetovanje. "Kod nas je dolazak domaćih turista u odnosu na strane 14 u odnosu na 86 posto", kaže Vujčić.

"To govori o kupovnoj moći hrvatskih građana koja je znatno niža od onih koji dolaze, ali govori i o tome da hrvatski turisti dobrim dijelom dolaze u domaći smještaj te nisu uvijek ni prijavljeni", naglašava guverner koji napominje kako je to i naš izvoz. "Nešto gdje mi imamo pozitivnu bilancu razmjene".

Vujčić je ponovio svoj raniji savjet da ljudi idu kupovati tamo gdje im se nudi povoljnija cijena, "To je ono što tjera trgovce da ne dižu cijene pretjerano. No napominjem i da plaće također rastu i dok je to tako, plaće su rasle brže od stope inflacije i to isto tako podržava veće cijene".