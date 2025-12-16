Gulić iz Domovinskog pokreta: "Ovaj proračun smatramo radnim i provedivim, i zato ga podržavamo"

Vijećnica Domovinskog pokreta Ana Gulić na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita poručila je kako će njezina stranka podržati prijedlog proračuna, istaknuvši da Grad Split ide u "dobrom i odgovornom smjeru".

"Domovinski pokret podržat će proračun jer smatramo da Grad Split ide u dobrom i odgovornom smjeru, ali i zato što podržavamo rad gradonačelnika i smatramo da je u dosadašnjem razdoblju već ispunio dio obećanja danih građanima u predizbornoj kampanji", naglasila je Gulić.

Stabilnost i fokus na potrebe građana

Prema riječima vijećnice, predloženi proračun pokazuje stabilnost i realno planiranje, uz jasno definirane prioritete.

"Ovaj proračun pokazuje stabilnost, realno planiranje i jasnu namjeru da se sredstva usmjere na konkretne potrebe građana", rekla je, posebno istaknuvši podršku ulaganjima u prometnu infrastrukturu i izgradnju novih garaža.

Dodala je kako su u upravljanju gradom vidljivi pozitivni pomaci.

"Vidljivi su pomaci u načinu upravljanja gradom, u pristupu projektima i u spremnosti da se rješavaju konkretni problemi na terenu, posebno oni koje su građani godinama isticali", poručila je.

Gulić je izrazila uvjerenje da će novi proračun omogućiti realizaciju još većeg dijela predizbornih obećanja u narednom razdoblju.

"Uvjereni smo da će se s novim proračunom stvoriti dodatni preduvjeti da se u idućem razdoblju realizira još veći dio onoga što je obećano u kampanji", kazala je.

Naglasila je i važnost stabilnog financijskog okvira za funkcioniranje Grada.

"Kao vijećnica Domovinskog pokreta, smatram da je važno osigurati kontinuitet rada gradske uprave, jer bez stabilnog proračuna nema realizacije projekata ni stvarnih promjena", istaknula je.

Domovinski pokret proračun smatra radnim i provedivim te ga, kako je rekla Gulić, podržava uz određene amandmane.

"Ovaj proračun smatramo radnim i provedivim, i zato ga podržavamo uz amandmane koji ga dodatno unapređuju, uključujući i amandman Domovinskog pokreta, uz jasnu poruku da ćemo i dalje konstruktivno pratiti njegovu provedbu i inzistirati na rezultatima", poručila je.

Povećanje kotarskih proračuna za 200 tisuća eura

Jedan od ključnih amandmana Domovinskog pokreta odnosi se na povećanje sredstava gradskim kotarima.

"Domovinski pokret predlaže povećanje kotarskih proračuna za ukupno 200.000 eura kako bi se osigurala učinkovitija i kvalitetnija funkcija kotarskih vijeća", rekla je Gulić, istaknuvši kako su kotari "ključna poveznica između građana i Gradske uprave".

Prema njezinim riječima, znatan dio kotarskih proračuna troši se na manje komunalne zahvate, poput sanacije staza, javne rasvjete i uređenja zelenih površina, koji izravno utječu na svakodnevni život građana. Preostala sredstva koriste se za organizaciju blagdanskih događanja, društvenih aktivnosti i lokalnih programa koji jačaju osjećaj zajedništva i kvalitetu života.

"Iz dosadašnjeg iskustva i praćenja rada kotarskih vijeća jasno je da je potreba za dodatnim sredstvima velika, jer postojeći proračuni nerijetko nisu dovoljni ni za osnovne zahvate i aktivnosti koje građani očekuju", upozorila je.