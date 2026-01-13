GRUZIJA - HRVATSKA 7-18: Barakude upisale novu pobjedu na Europskom prvenstvu

Gruzija i Hrvatska danas su odigrale 2. kolo na Europskom prvenstvu u vaterpolu u skupini B, a slavile su Barakude uvjerljivom pobjedom od 7-18 i bila ujedno bolja u svim četvrtinama (2:3, 0:4, 2:5, 3:6).

Najučinkovitiji igrač Hrvatske bio je Kharkov s 4 pogotka, a potom Bukić s 3 pogotka, Fatović, Lazić, Lončar i Vrlić s dva pogotka te Biljara, Butić i Žuvela s jednim pogotkom.

Barakude će iduću utakmicu odigrati 15. siječnja protiv Grčke u sklopu 3. kola.