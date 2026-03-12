Grmoja žestoko o migrantima, gotovini i slobodama: "Most je jedina politička snaga koja vas štiti"

Na današnjoj konferenciji za medije u prostorijama Mosta u Splitu predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja govorio je o inicijativi "Gotovina u Ustav", ali i o nizu aktualnih političkih tema, među kojima su bile suverenitet, migracije i položaj radnika u Hrvatskoj. U uvodnom obraćanju istaknuo je da je u Splitu na druženju s članovima i simpatizerima stranke te poručio da Most najveću potporu ima među radnicima i malim obrtnicima.

"Naša su kičma radnici i mali obrtnici, oni nas drže, oni drže Hrvatsku", rekao je Grmoja.

"Gotovina je pitanje osobne slobode"

Govoreći o inicijativi "Gotovina u Ustav", Grmoja je naglasio da Most pitanje gotovine vidi kao pitanje zaštite osobnih sloboda. Podsjetio je pritom i na razdoblje pandemije, ustvrdivši da su se tada ljudima oduzimala prava.

"Sada se otvara nova tema osobne slobode, a to je pravo na korištenje gotovine. Ovo pitanje je važno jer bi se ukidanjem gotovine moglo vidjeti gdje trošite svaki euro. Tko može koristiti gotovinu, može koristiti svoje novce gdje želi i on je slobodan čovjek", poručio je. Dodao je kako Most želi ustavno zaštititi gotovinu kao sredstvo plaćanja.

"Svi oni koji vole i cijene slobodu, tu je Most. Ustavom zaštitimo gotovinu kao sredstvo plaćanja. Štitit ćemo slobodu svih vas", kazao je.

O suverenizmu i vanjskoj politici

Grmoja se osvrnuo i na pitanja suvereniteta te odnosa Hrvatske prema međunarodnim partnerima, istaknuvši da Hrvatska mora voditi samostalnu politiku, ali pritom voditi računa o saveznicima. "Hrvatska je suverena zemlja, ne želimo da nam itko drži lekcije i prodike. To je moj načelni stav kao suverenističkog političara. Uvijek treba razgovarati o onome što je strateški interes hrvatskog naroda", rekao je.

Kao jedno od strateških pitanja naveo je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. "Trebamo imati svoju suverenu politiku, ali isto tako moramo gledati tko su naši saveznici kako bismo ostvarili naše strateške interese", dodao je.

Govoreći o migracijama, Grmoja je ustvrdio da se u Hrvatsku vraćaju migranti iz zapadnoeuropskih zemalja te upozorio na, kako je naveo, moguće sigurnosne i demografske posljedice.

"Avionima se vraćaju migranti koji su nekada bili u Hrvatskoj. Vraćaju se oni koji su bili u Švicarskoj, Njemačkoj i Austriji, a ondje se smatraju prijetnjom. Mi smo im dali azil kada su se probijali prema zapadu, a sada nam te ljude vraćaju", rekao je. Spomenuo je i izgradnju centra za azilante na području općine Plitvička Jezera, poručivši da se lokalno stanovništvo tome protivi.

"Mene zanimaju isključivo hrvatski nacionalni interesi", kazao je Grmoja.

"Most o migrantskoj krizi govori osam godina"

Grmoja je ocijenio da je migrantsko pitanje među važnijim političkim temama u Hrvatskoj, premda, kako je rekao, još nije presudno kao u nekim zapadnoeuropskim državama. "Ako se dogodi migrantski val, to je u Hrvatskoj jedno od važnijih pitanja, ali još nije presudno kao u Njemačkoj i Francuskoj. Kod nas to tek postaje ključno pitanje. Most o ovome kontinuirano govori osam godina", istaknuo je.

Dodao je kako se nada da do nove migrantske krize neće doći, no upozorio je da bi ona mogla predstavljati ozbiljan izazov za Hrvatsku.

Na kraju se osvrnuo i na vlastiti politički angažman, istaknuvši da se politikom bavi deset godina te pozvao građane da pogledaju njegovu imovinsku karticu. "Pozivam sve građane da pogledaju moju imovinsku karticu, što imam i što sam stekao. Ja ništa nisam dobio od politike, sve radim pošteno", poručio je.

Dodao je kako smatra da se poštenim radom u politici ne može osobno okoristiti te zaključio da su političari odraz društva koje ih bira. "Narod je onaj koji bira političare i političari nisu ni gori ni bolji od naroda", rekao je Grmoja.