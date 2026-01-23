Grmoja o Plenkoviću: "Ovdje se fotografira s Thompsonom, a vani govori da je ukrajinska žrtva važnija i veća od hrvatske"

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja u Novom danu N1 komentirao je reakcije HDZ-a na Mostove optužbe izrečene na račun premijera zbog govora u Davosu

"Jedna skupina potpuno nebitnih, nerelevantnih aktera nastoji jednu riječ ili krivi prijevod ili izvlačenje iz konteksta staviti u formu pet sekundi nekakvih društveno mrežnih nastupa ne bi li generirali mržnju. Dakle, cijela ta ekipa ima samo jedan jedini cilj da generira mržnju i to protiv mene osobno", izjavio je Plenković.

Naime, reagirao je na to što su Mostovi zastupnici na početku saborske sjednice u četvrtak pustili dio snimke gdje Plenković na engleskom jeziku u Davosu govori kako smo "mi mala zemlja, imali smo problem prije 30 godina", prozvavši ga zbog kršenja Deklaracije o Domovinskom ratu.

Grmoja: "Na irelevantne aktere se valjda ne obazirete"

"Što se tiče njegove izjave... Prvo ću komentirati da se radi o irelevantnim akterima. Najprije je Katičić napadao Most u Saboru, ali očito Plenković nije bio zadovoljan što nitko drugi to nije radio i sazvana je konferencija na kojoj nas je napadalo pet zastupnika, potom su se utemeljitelji HDZ-a obrušili na Miru Bulja, onda je reagirao Gordan Grlić Radman pa je Tomo Medved poslao priopćenje, a na kraju se javio i Plenković. Na irelevantne aktere se valjda ne obazirete", kazao je Grmoja i dodao da se Plenković "žestoko poskliznuo".

HDZ tvrdi da je premijerova izjava izvučena iz konteksta.

"On kaže da je neusporediva ukrajinska borba s hrvatskom i zapravo daje njihovoj borbi na važnosti. Sve su dobili, svu pomoć Zapada, a Hrvatska je bila pod embargom", ističe Grmoja.

Grmoja smatra da se Plenković treba ispričati, dok iz HDZ-a poručuju da su stavovi premijera o Domovinskom ratu poznati.

"Svima su poznati, ali ovo pokazuje kako se Plenković predstavlja vani. Ovdje se fotografira s Thompsonom, a vani govori da je ukrajinska žrtva važnija i veća od hrvatske. Želimo pokazati da su njegove odluke, kao uvođenje eura, uvoz stranih radnika, sporazum EU-a i Mercosura... protivne hrvatskim interesima i pokazatelj da je suverenist samo na riječima."

"Imamo samo jednu političku podjelu"

Kritičari tvrde da je Most skrenuo snažnije udesno posljednjih godina.

"Ne bih rekao, izjave su nam iste kao i prije. Priče o ljevici i desnici su potrošene, razmišljaju isto. Imamo samo jednu političku podjelu, a to su suverenisti i globalisti. Globalistima pripada HDZ, a suverenistima Most."

Oko situacije vezane uz izbor ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda kritizirao je i SDP.

"Problem lijevih moralista"

"Ljevica je došla u situaciju da mora pristati na razgovore s vladajućima. Kad je Milanovićeva kandidatkinja odbijena, trebali su se ograditi od toga, ali nisu. I sad su u poziciji da dižu silnu paniku u medijima. Također, sami pristaju na ovu igru. No, nije to problem samo SDP-a nego i drugih lijevih moralista, kao Možemo ili Dalija Orešković, koji su također stali uz Milanovićevu kandidatkinju. Dakle, njima je samo bitno da njihovi ljudi budu na vrhu pravosuđa. Lijeva oporba trebala je prokazati Plenkovićev ogroman gaf, a ona je pristala sudjelovati u planu koji je javno iznio."

Smatra da se novinari, politički analitičari i pravnici moraju prokazati, da se zna "čiji su jer inače gube kredibilitet". Također, vjeruje da bi se u izbor sudaca Ustavnog suda trebali uključiti svi saborski zastupnici.

"Ako se već govori da sastav Ustavnog suda predstavlja volju birača i sastav Sabora, onda bismo trebali sudjelovati svi, a ne dvije opcije i Možemo, bez kojeg SDP više ništa ne može. Domovinski pokret dobio je više od 200.000 glasova na posljednjim izborima, zašto onda nema pravi izbora sudaca. Ne, Plenković želi suce za HDZ", zaključio je Nikola Grmoja.