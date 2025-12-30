Grmoja komentirao ogromne redove za zamjenu kovanica: „To je slika države koja je zaboravila vlastite građane“

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja oglasio se na društvenim mrežama povodom zamjene kuna u euro, iznijevši oštru kritiku Vlade, ali i dijela oporbe, ocijenivši cijeli proces kao političku i društvenu kapitulaciju.

Grmoja smatra kako je uvođenje eura samo po sebi čin odricanja od nacionalne valute, za što izravnu odgovornost pripisuje Vladi premijera Andreja Plenkovića, ali i lijevoj oporbi, ponajprije SDP-u i platformi Možemo!, koji su, kako navodi, dva puta odbili prijedlog Mosta o odgodi uvođenja eura.

Posebno je kritizirao prizore građana koji satima stoje u dugim redovima kako bi zamijenili male iznose kovanica. „To je slika države koja je zaboravila vlastite građane“, poručio je Grmoja, istaknuvši kako takve scene nadilaze političku raspravu i ulaze u sferu društvene sramote.

Navodeći osobni primjer, zastupnik je rekao kako će jednoj sugrađanki pomoći i zamijeniti kune, ali da ne želi, kako kaže, opterećivati prijatelje iz Zagreba slanjem kovanica i izlagati ih ponižavajućem čekanju u redovima. „Radije ću preuzeti ulogu Hrvatske narodne banke“, poručio je, dodavši kako, za razliku od službenih institucija, on kune neće uništiti.

U svojoj objavi posebno se osvrnuo na guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, kojega optužuje da nije učinio ništa kako bi se ublažila inflacija te da će kune hladno uništiti. Grmoja ističe kako će kod njega kovanice biti sačuvane „u iščekivanju povratka hrvatske nacionalne valute“.