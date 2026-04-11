Grlić Radman o Iranu, NATO-u i aferi u UN-u: "Nulta tolerancija na korupciju"

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u subotu je komentirao mirovne pregovore koji se održavaju između SAD-a i Irana u Islamabadu, s posebnim fokusom na stanje u NATO savezu.

"Treba imati u vidu činjenicu da je NATO savez kao organizacija kolektivne obrane rijetko djelovala izvan euroatlantskog prostora, a za bilo kakvo djelovanje, naravno, nužan je i potreban konsenzus. Tako da, siguran sam da će o tome biti i razgovora na sljedećim sastancima, ali ono što je činjenica i za što se mi aktivno zalažemo, to je sigurnost plovidbe i otvaranje Hormuškog tjesnaca", kaže Grlić Radman, prenosi N1.

"Mislim da se ide u tom smjeru s obzirom na današnje pregovore, diplomatski dijalog između predstavnika SAD-a i Irana u Islamabadu, Pakistan je posrednik u ovoj vrijednoj inicijativi koju snažno podržavamo."

"Ono što nam je zapravo cilj, to je upravo otvaranje Hormuškog tjesnaca. Pazite, od pamtivijeka se čovječanstvo zalagalo za slobodnu plovidbu, nije to nešto novo i osobito u 21. stoljeću kada su se stekli uvjeti za jedan uljuđeniji svijet koji će počivati na propisima, konvencijama, međunarodnom pravu i kada svi ulažemo velike napore da se stvore svi oni uvjeti koji će na koncu i stvoriti takav međunarodni poredak u kojem će svi živjeti dobro, gdje će biti poštivanje drugih evidentno i gdje neće više biti sukoba, ratova. Mislim da su sve te situacije dobre, respektabilne, apsolutno poželjne, da svi tome težimo."

"Mislim da i dalje treba vjerovati u transatlantske odnose. Hrvatska snažno zagovara upravo jačanje naših odnosa, i o tome će biti isto tako razgovora i na sljedećoj NATO konferenciji ministara", kaže Grlić Radman.

Komentirao je i uhićenje Hrvatice iz misije u UN-u, Renate Supina-Saltus, koja je osumnjičena zbog pronevjere 750.000 dolara:

"Dakle, mi čekamo ishod epiloga, tog cijelog pravosudnog slučaja. Ministarstvo vanjskih poslova, podsjećam, je, ovaj, angažiralo, odnosno, ustanovili smo jedan poseban interni nadzor. Mi smo vidjeli, dakle, određene nepravilnosti, o tome smo sve skupa istražili kroz naša tijela. Kasnije, kad smo prikupili odgovarajuću dokumentaciju koja je bila relevantna za podnošenje drugim tijelima, DORH-u, onda je DORH konačno, završio taj slučaj na način da je ustanovio kršenje, nepravilnosti, otuđenje novca, i cijeli slučaj je onda u suradnji s FBI-om predao vlastima Sjedinjenih Američkih Država, tako da je taj slučaj sad tamo. Znači, isključivo u zalaganju nas, Ministarstva vanjskih poslova. Mi ne želimo da se takve situacije događaju. Korupcija, podmićivanje, bilo kakvi oblici nepravilnosti, kršenja kodeksa i novca i državnog proračuna, apsolutno to je tolerancija nula."