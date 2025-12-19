Gripe rasprodane u sekundi! Thompson najavljuje dodatni koncert u Splitu

Zbog iznimnog interesa i munjevite rasprodaje ulaznica za nadolazeće koncerte Marka Perkovića Thompsona, dodani su dodatni koncerti u Poreču i Splitu!

- Dragi prijatelji,

zbog iznimno velikog interesa i vrlo brze rasprodaje ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona u Poreču i Splitu, s veseljem najavljujemo dodatne koncerte.

Poreč - 11. siječnja, dvorana Žatika

Split - 17. siječnja, dvorana Gripe

Prodaja ulaznica za drugi koncert u Poreču, koji će se održati 11. siječnja 2026., kao i za drugi koncert u Splitu koji će se održati 17. siječnja 2026., kreće u utorak, 23. prosinca 2025., točno u 12:00 sati putem platforme Entrio.

Hvala vam na velikoj podršci i vidimo se! - napisao je Tim Marka Perkovića Thompsona na Facebooku.