Greška zbog koje vam rublje nakon pranja ima neugodan miris

Oprali ste rublje. Imate dobar prašak, dobru perilicu, dobar omekšivač, ali nakon pranja i sušenja čisto rublje ima onaj neobično neugodan miris. U čemu je zapravo problem?

Najčešće problem nije u perilici rublja, iako ponekad i ona može biti uzrok, nego je greška u načinu sušenja i uvjetima u kojima se ono odvija.

Predugo stajanje mokrog rublja u perilici ili košari

Ako rublje ostane u perilici nakon završetka pranja ili stoji mokro u košari prije nego što ga osušite, vlaga ostaje “zarobljena” u tkanini. To je idealno mjesto za razvoj plijesni i bakterija, koje najčešće uzrokuju neugodan miris.

Nedostatak pravilne ventilacije pri sušenju

Sušenje rublja u prostoriji bez prozora ili bez strujanja zraka (ventilator, otvorena vrata/prozor) znači da vlažan zrak ostaje u prostoru, vraća se u tkanine i sprječava potpuno isparavanje vlage.

Predugo i sporo sušenje

Kada rublje stoji dugo na stalku ili sušilici i polako se suši, a čarape, rukavi ili deblje tkanine su previše zbijeni, moguće je da unutrašnjost tkanine i dalje zadrži vlagu, što omogućava rast plijesni i bakterija.

Prevelika količina rublja na sušilici

Ako pretrpate sušilicu ili stavite previše rublja jedno preko drugoga, zrak ne može cirkulirati između komada odjeće, što znači da vlaga ne može izaći iz tkanine, nego ostaje zarobljena.

Ostatci deterdženata i nečistoća

Deterdžent ili omekšivač koji se ne ispere dobro mogu ostaviti naslage na tkanini. Te naslage mogu “zarobiti” vlagu, hraniti bakterije ili plijesan i uzrokovati neugodan miris čak i kada rublje izvana izgleda i osjeća se suho.

Previsoka vlažnost u prostoriji

Čak i ako je rublje na sušilici, ako je prostorija u kojoj se suši vlažna (visok postotak vlage u zraku), rublje se sporije suši, a mirisi ostaju. Isto tako, vlagu iz rublja mogu upiti namještaj ili zidovi, pa se ona vraća u tkanine.

Neodgovarajući materijali ili tkanine

Deblje tkanine, sintetika pomiješana s pamukom ili odjevni predmeti s više slojeva skloniji su zadržavanju vlage u unutarnjim vlaknima te im je potrebno duže vrijeme da se potpuno osuše, piše nova.rs.