Grčka zatvorila zračni prostor: Otkazani i odgođeni letovi, izdano upozorenje za turiste

Grčka je zatvorila cjelokupni zračni prostor zbog komunikacijskih problema. Helenska uprava za civilno zrakoplovstvo priopćila je da će zračni prostor ostati zatvoren do 16 sati. Turiste se upozorava da, ako putuju u Grčku, očekuju velike i raširene odgode letova.

Grčki portal ekathimerini.com izvijestio je da „tehnički problem“ u atenskoj regiji za informiranje o letovima (Athens Flight Information Region) utječe na letove koji polijeću iz glavne zračne luke u Ateni i u nju slijeću, kao i na regionalne zračne centre, piše N1.

Portal Air Live naveo je da njihova analiza sustava za praćenje letova pokazuje kako je grčki zračni prostor uglavnom prazan. Dodali su da se brojni letovi preusmjeravaju u susjedne zemlje, poput Italije, Turske i Cipra, javlja Daily Express.

Prema izvješćima, dolasci i odlasci u zračnim lukama, uključujući atensku zračnu luku Eleftherios Venizelos i zračnu luku u Solunu, obustavljeni su od oko 9 sati po lokalnom vremenu (7 sati po britanskom vremenu).

Grčki mediji izvijestili su da je problem, čini se, povezan s radiofrekvencijskim sustavima u centrima za kontrolu zračnog prometa u Ateni i Makedoniji.

Navodno su radiofrekvencije prestale funkcionirati, čime je izvan pogona ostao centar s kojim moraju komunicirati svi zrakoplovi koji ulaze u grčki zračni prostor.

Prema navodima portala Air Live, piloti zrakoplova koji su se u tom trenutku već nalazili u zraku bili su prisiljeni ručno sletjeti, radi sigurnosti.