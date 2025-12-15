Gradski kotar Spinut poziva građane na Božićnu akciju pomoći potrebitima

Gradski kotar Spinut i ove godine nastavlja svoju tradiciju pomaganja potrebitim obiteljima tijekom blagdana. Svi građani pozvani su da se pridruže Božićnoj akciji i doniraju namirnice i higijenske potrepštine onoliko koliko mogu.

Kako je kazao Luka Kovač Levantin, predsjednik Gradskog kotara Spinut, vrata kotara na adresi Matoševa 29 bit će u utorak otvorena od 09:00 do 19:00 sati za prikupljanje donacija.

„Pozivamo sve građane da nam se pridruže i pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija, baš kao i proteklih godina“, istaknuo je Kovač Levantin.

Ova akcija odlična je prilika da u duhu blagdana pokažemo solidarnost i pomognemo obiteljima koje se nalaze u potrebi.