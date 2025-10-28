Gradonačelnik Šuta primio veleposlanika Ujedinjene Kraljevine u nastupni posjet

Gradonačelnik Tomislav Šuta primio je u nastupni posjet veleposlanika Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Nj. E. Javeda Patela. Sastanak je održan u Maloj sali Gradske uprave, a nazočila mu je i pročelnica Službe za razvoj grada Antonija Eremut Erceg.

Gradonačelnik Šuta veleposlaniku je zaželio dobrodošlicu i uspješan mandat u Hrvatskoj, istaknuvši dugogodišnje prijateljske odnose Splita i Ujedinjene Kraljevine. Tijekom razgovora bilo je riječi o dosadašnjoj suradnji te o mogućnostima njezina daljnjeg jačanja, osobito na području gospodarstva, turizma i kulture.

Veleposlanik Patel upoznao se i s brojnim razvojnim i infrastrukturnim projektima koje Grad Split provodi ili planira u narednom razdoblju, a obje strane izrazile su spremnost za nastavak suradnje i buduće zajedničke inicijative.