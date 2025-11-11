Close Menu

Gradonačelnik Šuta posjetio glavnog imama Vahida ef. Hadžića

Grad Split redovito surađuje s predstavnicima vjerskih zajednica, a ovaj je posjet nastavak otvorenog dijaloga i partnerskog odnosa s Islamskom zajednicom u Splitu

Gradonačelnik Tomislav Šuta posjetio je danas glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Split, Vahida ef. Hadžića. U posjetu su sudjelovali i zamjenici gradonačelnika Matea Dorčić i Ivo Bilić, kao i suradnici iz gradske uprave.

Tijekom susreta razgovaralo se o suradnji Grada Splita i Islamske zajednice te o zajedničkim inicijativama koje pridonose razvoju međusobnog poštovanja, dijaloga i zajedništva unutar lokalne zajednice.

