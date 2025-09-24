Gradonačelnik Solina započeo obilazak mjesnih odbora

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević započeo je obilazak mjesnih odbora na području grada, a prvi u nizu bio je mjesni odbor Vranjica.

Tijekom posjeta susreo se s predstavnicima mjesnog odbora i građanima kako bi iz prve ruke čuo njihove potrebe, prijedloge i probleme vezane uz komunalnu infrastrukturu, promet, uređenje naselja i druge lokalne teme.

Obilasci će se nastaviti i u drugim solinskim kvartovima s ciljem unapređenja komunikacije s građanima i kvalitetnijeg planiranja gradskih ulaganja.