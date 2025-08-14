Gradonačelnik Solina ugostio kulturne udruge: „Ovo je ulaganje u tradiciju i budućnost“

Gradonačelnik Solina primio je članice i članove KUD-a Salona, ženske klape Tamarin, muške klape Krunik te dječjeg zbora „Mendulice“ iz Vranjica, istaknuvši kako su svojim radom i uspjesima značajno pridonijeli očuvanju i promociji solinske kulturne baštine.

Susret je, kako je rekao, bio prilika za „punjenje baterija“ nakon zahtjevnog radnog ritma.

„Bolje pozitive nema od druženja s našim solinskim udrugama, a kada su tu i djeca, to je posebno iskustvo“, istaknuo je gradonačelnik.

Nagrade i uspjesi

KUD Salona, koji djeluje više od 80 godina, nedavno je osvojio glavnu nagradu za najkompletniji folklorni ansambl na Međunarodnom folklornom festivalu u Makedoniji.

Klapa Tamarin, jedna od najstarijih ženskih klapa u Hrvatskoj, ove je godine osvojila srebro na natjecanju ženskih klapa „Delmata“ u Zagrebu i nastupila u finalu Festivala dalmatinskih klapa u Omišu.

Klapa Krunik iz Kučina osvojila je brončani štit (treće mjesto stručnog žirija) na 59. Festivalu klapa u Omišu te pobijedila na Festivalu klapske pisme u Posušju.

Dječji zbor „Mendulice“, s više od 40 članova, nastupio je na 35. Dječjem festivalu Mali Split, gdje je osvojio treću nagradu publike. Posebno su razveselili prisutne izvedbom pjesme „Sijač riječi“ posvećene Vranjicu.

Financijska potpora

Na prijemu su udruge dobile simbolične poklone – glavu Solinjanke, cvijeće i slikovnice – te novčanu nagradu od 1.500 eura po udruzi.

„Ovo su najbolje uložena sredstva – ulaganje u čuvanje naše tradicije, ali i u budućnost“, poručio je gradonačelnik, zahvalivši svima što Solin predstavljaju „u najboljem svjetlu“.