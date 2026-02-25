Gradonačelnik Solina najavio novi nogometni centar u Vranjicu: "Ulažemo u sportsku infrastrukturu"

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević najavio je nastavak ulaganja u sportsku infrastrukturu, ističući kako grad želi osigurati što bolje uvjete za bavljenje sportom djece i mladih.
U Vranjicu se uskoro dovršava izgradnja novog sportskog nogometnog centra, koji će omogućiti igračima svih uzrasnih kategorija iz tri lokalna nogometna kluba kvalitetno treniranje i odigravanje utakmica. Prema riječima gradonačelnika, centar će obuhvatiti:
- Dva velika nogometna terena s najnovijom generacijom umjetne trave
- Jedan manji teren dimenzija 40 × 20 m
- Dva cageball terena
- Svlačionice
- Rasvjetu za noćno treniranje
- Tribine za gledatelje
- Veliko parkiralište
Gradonačelnik je naglasio da ovakvi projekti ne samo da unapređuju sportske uvjete, već i potiču aktivno sudjelovanje mladih u zajednici.
Radovi na nogometnom centru u Vranjicu već su u tijeku, a građani i ljubitelji sporta mogu pratiti napredak izgradnje putem gradskih kanala i društvenih mreža.
