Close Menu

Gradonačelnik Solina najavio novi nogometni centar u Vranjicu: "Ulažemo u sportsku infrastrukturu"

Radovi na nogometnom centru u Vranjicu već su u tijeku

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević najavio je nastavak ulaganja u sportsku infrastrukturu, ističući kako grad želi osigurati što bolje uvjete za bavljenje sportom djece i mladih.

U Vranjicu se uskoro dovršava izgradnja novog sportskog nogometnog centra, koji će omogućiti igračima svih uzrasnih kategorija iz tri lokalna nogometna kluba kvalitetno treniranje i odigravanje utakmica. Prema riječima gradonačelnika, centar će obuhvatiti:

Tekst se nastavlja nakon oglasa
  • Dva velika nogometna terena s najnovijom generacijom umjetne trave
  • Jedan manji teren dimenzija 40 × 20 m
  • Dva cageball terena
  • Svlačionice
  • Rasvjetu za noćno treniranje
  • Tribine za gledatelje
  • Veliko parkiralište

Gradonačelnik je naglasio da ovakvi projekti ne samo da unapređuju sportske uvjete, već i potiču aktivno sudjelovanje mladih u zajednici.

Radovi na nogometnom centru u Vranjicu već su u tijeku, a građani i ljubitelji sporta mogu pratiti napredak izgradnje putem gradskih kanala i društvenih mreža.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1