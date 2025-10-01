Gradonačelnik Ninčević razgovarao s građanima Svetog Kaja

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević posjetio je Mjesni odbor Sveti Kajo, gdje je u neposrednom razgovoru s građanima proveo gotovo četiri sata. Velik odaziv stanovnika pokazao je interes i spremnost zajednice da se uključi u raspravu o važnim lokalnim pitanjima.

Gradonačelnik Ninčević zahvalio je na iznimnom odazivu i istaknuo kako je upravo ovakav izravan dijalog temelj kvalitetnog rješavanja potreba lokalne zajednice. Najavio je i nastavak prakse redovitih posjeta mjesnim odborima kako bi gradska uprava bila što bliža svojim građanima.

