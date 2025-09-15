Gradonačelnik Miro Bulj odao počast hrvatskom vitezu Anti Vrdoljaku u Pločama

Povodom obilježavanja 34. obljetnice vojno-redarstvene akcije „Zelena tabla – Male bare“, gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj jučer je u Pločama položio vijenac i zapalio svijeću na spomeniku hrvatskom branitelju i vitezu Anti Vrdoljaku, iz Sinja, koji je u toj akciji položio svoj život za slobodu Domovine.

„U ime Grada Sinja, s dubokim poštovanjem i zahvalnošću, poklonio sam se uspomeni na našeg sugrađanina, hrvatskog viteza Antu Vrdoljaka. Njegova žrtva, kao i žrtva svih hrvatskih branitelja, nikada neće biti zaboravljena. Njihova krv utkana je u temelje slobodne i neovisne Hrvatske“, poručio je gradonačelnik Bulj.

Akcija „Zelena tabla – Male bare“, izvedena u noći s 14. na 15. rujna 1991. godine, bila je jedna od prvih velikih pobjeda hrvatskih snaga u Domovinskom ratu. Cilj akcije bio je oslobađanje vojnog skladišta bivše JNA u Pločama i sprječavanje spajanja neprijateljskih snaga iz Hercegovine s onima na hrvatskoj obali. Uspješnom provedbom akcije zaplijenjeno je više od 300 tona oružja i vojne opreme, što je značajno pridonijelo obrani juga Hrvatske.

Nažalost, tijekom raketiranja skladišta od strane zrakoplova JNA, život je izgubio Ante Vrdoljak, pripadnik 4. gardijske brigade. Njegova smrt ostaje trajni podsjetnik na cijenu slobode koju danas uživamo.

Obilježavanju obljetnice nazočili su predstavnici braniteljskih udruga, članovi obitelji poginulih branitelja, predstavnici lokalne i državne vlasti te brojni građani koji su došli odati počast herojima Domovinskog rata.

Gradonačelnik Bulj i Grad Sinj na ovaj način čuvaju uspomenu na svoje branitelje i aktivno sudjeluju u obilježavanju važnih datuma iz novije hrvatske povijesti, podsjećajući sve naraštaje na vrijednosti slobode, zajedništva i domoljublja.