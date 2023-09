GRADONAČELNIK KAŠTELA SASTAO SE S GRAĐANIMA Iznijeli su brojne probleme koje će se pokušati riješiti u što kraćem roku

Sastanak gradonačelnika Kaštela Denisa Ivanovića sa građanima Sućurca bio je sinoć u kinu Sv. Juraj. Veliki broj Sućurana nazočio je ovom sastanku, te u razgovoru koji je trajao nešto više od sat i pol, data su neka obećanja o sitnijim komunalnim zahvatima koje Gradska uprava žurno može napraviti, a sve ostalo je zapisano te će se pokušati riješiti.

"Na samom početku vas želim pozdraviti, i ovim putem želim s vama porazgovarati o problemima u mjestu, jer svjestan sam da većina ne može doći utorkom kad primamo građane. Ja ću kratko, na samom početku, reći par stvari koje vas Sućurane najviše tište, a to je projekt aglomeracije. Znam kako u Sućurcu, a i Gomilici, još uvijek nisu asfaltirane ulice tamo gdje je prošla kanalizacija i vodovod. Danas smo imali sastanak sa Vodovodom, novoizabranim direktorom, te su nam obećali da će sve te ulice biti asfaltiranje do kraja listopada. Nakon toga moći ćete se spojiti na vodovod i kanalizaciju, govorim o vama koji živite poviše magistrale. Ono što je sigurno još sporno oko vode i kanalizacije su ulice koje nisu ušle u projekt aglomeracije, a razlog je, kako kažu iz VIK-a, da nisu ulazili u ona područja koja su van građevne zone. Grad je u suradnji s Mjesnim odborom i građanima naručio niz projekata od eko agencije Kaštelanski zaljev, koji rade projekte te se nadamo kako će radovi iduće godine početi i u tim spornim ulicama. Jučer smo, također, objavili jednu novinu, a to je da građani mogu sudjelovati u kreiranju proračuna. Na internetskim stranicama Grada ima obrazac koji trebate popuniti, možete predložiti manje komunalne zahvate, a mi ćemo u suradnji s Mjesnim odborom razmotriti iste, te ako su opravdani uvrstiti ih u proračun", kazao je Ivanović.

Pitanja građana

Nakon uvodnog dijela gradonačelnika krenula su pitanja građana, a jedno od gorućih pitanja je kanalizacija i oborinske vode u staroj gradskoj jezgri. Stanari su se požalili na veliki smrad, plavljenje stambenih objekata te tražili neko rješenje.

"Mogu vam reći kako smo imali sastanak sa Lučkom upravom koja će napraviti lučicu te će se uz gradnju luke pristupiti saniranju oborinskih voda u tom dijelu. Isto tako, u što skorije vrijeme krećemo sa rekonstrukcijom sućuraške rive, prema Sokolani", pojasnio je gradonačelnik.

U Jerčićevoj ulici stanari su se požalili na promet, prebrzu vožnju te tražili neko rješenje, a u Alfirevićevoj ulici stanari muku muče sa otpadom jer pojedini građani koji ne žive tu svoj otpad odlažu u njihove spremnike.

Jedan od većih problema Sućurca je i život u istočnom dijelu, kako su ga građani prozvali "Istočno od raja". Tu je konstantna borba s prometom, prebrzom vožnjom, kamionima iz cementare, otpadnim česticama iz Željezare te traže postavljanje kamere za reguliranje brzine.

U razgovoru je spomenuta i problematika oko parkinga na bivšoj stanici Prometove "duje". Stanari su zatražili ocrtavanje parkinga ili rampu, kako bi se riješio konstantni prometni kaos.

Stanovnici sućuraškog naselja Strabežnik iznijeli su svoj problem sa semaforom na D8, te traže izgradnju nathodnika za pješake. Također, je u tom dijelu problem sa parkiranim autima duž prometnice prema naselju te se traži postavljanje znakova zabrane parkiranje i češće izlaženje komunalnih redara na teren.

Pitanje proširenja groblja

Stanari ulice koja vodi prema Policiji požalili su se na prolazak kamiona težih od 7 tona, iako na tom predjelu stoji zabrana prometovanja kamionima težim od 7 tona. Od gradonačelnika su dobili odgovor kako je napravljen elaborat o zabrani prometa kamiona na toj dionici, ali je MUP isti odbio uz obrazloženje da je na tom dijelu Stanica za tehnički pregled vozila te gospodarski objekti.

Na sastanku je bilo pitanja o proširenju groblja, na što je gradonačelnik odgovorio da su u fazi pregovora oko otkupa zemljišta, pa ako se taj dogovor pozitivno riješi pristupit će se radovima. Također je spomenuo i uređenje kina Sv. Juraj, čija adaptacija iznutra i izvana kreće dogodine.

Željan Jurlin iz Mjesnog odbora predložio je postavljanje ogasne ploče ili kutije na rivi, u koju će građani ubacivati svoje prijedloge ili problemi, a Mjesni odbor će iste uputiti Gradskoj upravi.

Na samom kraju gradonačelnik je zahvalio na dolasku te obećao kako će sa suradnicima još jednom razmotriti problematiku koja je zapisana na sastanku, te istu pokušati riješiti u što kraćem roku.

