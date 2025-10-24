Gradonačelnik Dubrovnika napao Tomaševića zbog Thompsona: "Kad je Lepa Brena pjevala, nije se oglasio"

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković reagirao je na izjavu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je poručio da pjevač Marko Perković Thompson više neće moći nastupati u gradskim prostorima ako na koncertu u Areni Zagreb uzvikuje „Za dom spremni“.

Franković je u objavi na društvenim mrežama istaknuo kako smatra da pjesma „Bojna Čavoglave“ nije poziv na mržnju, već simbol Domovinskog rata i borbe za slobodu Hrvatske.

"Pjesma Bojna Čavoglave nije nikakav poziv na mržnju. To je pjesma Domovinskog rata, pjesma koja je nosila hrvatske branitelje i simbolizira borbu za slobodu naše Domovine", napisao je Franković.

Dodao je kako smatra licemjernim što Tomašević, kako navodi, prošle godine nije reagirao na koncert Lepe Brene u zagrebačkoj Areni na Dan dubrovačkih branitelja, kada je izvela pjesmu „Jugoslovenka“.

„Tada se zagrebački gradonačelnik nije oglasio. I nije rekao da drugi koncert neće biti. Tada mu je to bilo u redu. Baš kao što mu je u redu kad se na paradama vijore zastave Jugoslavije, one iste zastave pod kojima su se počinili strašni zločini u Vukovaru, Škabrnji i diljem Hrvatske“, napisao je Franković.

Zaključio je da se „pjesmu Bojna Čavoglave može pokušati zabraniti, ali se ne može izbrisati istina“, prozvavši, kako kaže, dvostruke kriterije u javnom prostoru.