Gradonačelnik Dubrovnika apelira: "Penjanje na zrakoplov te čupanje ili odvajanje dijelova nije dozvoljeno"

Gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković, uputio je apel svim posjetiteljima Srđa koji žele vidjeti MIG:

„Molim sve posjetitelje da imaju na umu kako penjanje na zrakoplov te čupanje ili odvajanje dijelova nije dozvoljeno. Cijelo područje oko MIG-a nalazi se pod video nadzorom.“

Franković je također zamolio medije da prenesu ovu važnu informaciju, ističući da će MIG u utorak biti postavljen na stalak. Do tada, naglasio je, nužno je zaštititi zrakoplov od mogućih vandalskih oštećenja.

„Hvala na razumijevanju“, poručio je gradonačelnik.

Gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković, uputio je apel svim posjetiteljima Srđa koji žele vidjeti MIG:

„Molim sve posjetitelje da imaju na umu kako penjanje na zrakoplov te čupanje ili odvajanje dijelova nije dozvoljeno. Cijelo područje oko MIG-a nalazi se pod video nadzorom.“

Franković je također zamolio medije da prenesu ovu važnu informaciju, ističući da će MIG u utorak biti postavljen na stalak. Do tada, naglasio je, nužno je zaštititi zrakoplov od mogućih vandalskih oštećenja.

„Hvala na razumijevanju“, poručio je gradonačelnik.