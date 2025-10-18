Gradonačelnik dalmatinskog grada rekao da se troše kamioni droge. Reagirali iz policije

PU Dubrovačko - neretvanska objavila je jučer, reagirajući na izjavu dubrovačkoga gradonačelnika, da je od 2020. ostvarila 4297 zapljena droga, zbog proizvodnje i prometa drogama podnijela 477 kaznenih prijava, a zbog konzumacije droga prekršajno prijavila 3994 osobe.

- U promatranom petogodišnjem razdoblju u ukupno 4297 zapljena realiziranih kroz uličnu redukciju droga i u sklopu operativnih akcija, od kojih je dio poprimio i međunarodni karakter, zaplijenjeno je gotovo 315 kilograma marihuane, 256 kilograma heroina, 756 kilograma kokaina, gotovo 22 kilograma amfetamina, preko 93.000 komada lijekova koje se nalaze na popisu droga i čak 1660 komada stabljika marihuane - navodi policija.

PU dubrovačko-neretvanska u tom razdoblju dobila je dva prestižna godišnja priznanja MUP-a na temelju aktivnosti u sklopu brojnih operativnih akcija koje su rezultirale zapljenom većih količina droga i kazneno-pravnim procesuiranjem osoba koje su se bavile krijumčarenjem i preprodajom droga.

Podsjetili su na službene podatke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo po kojima je broj osoba po prvi put liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednjih pet godina gotovo podjednak.

"U 2020. godini evidentirano ih je 204, u 2021. njih 208, u 2022. njih 222, u 2023. godini 205, a u 2024. godini 213, iz čega ne proizlaze značajna odstupanja koja bi ukazivala na trendove rasta broja ovisnika na području županije, dapače njihov je broj u posljednje dvije godine u padu", ističe dubrovačka policija.