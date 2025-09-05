Gradonačelnik Bulj poziva mještane Brnaza i Radošića na javni skup o katastarskim izmjerama

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj poziva sve građane katastarskih općina Brnaze i Radošić da se aktivno uključe u projekt katastarske izmjere građevinskog područja, koji je započeo u okviru Godišnjeg programa katastarskih izmjera za 2025. godinu.

Javni skup na kojem će građani dobiti sve potrebne informacije o projektu održat će se danas u petak, 5. rujna 2025. u 18:00 sati u zgradi Palacina, Andrije Kačića Miošića 5, Sinj.

Na skupu će građani imati priliku postavljati pitanja i dobiti odgovore izravno od stručnjaka uključenih u projekt.

Projekt obuhvaća 361 hektar građevinskog zemljišta, 4918 katastarskih čestica i 1930 zgrada, a u potpunosti se financira iz državnog proračuna, bez ikakvog troška za građane.

Gradonačelnik Bulj je istaknuo kako je ovo iznimna prilika za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te poziva sve stanovnike da se odazovu pozivu Državne geodetske uprave i izvođača radova, prate službene objave i informiraju se putem službene stranice.