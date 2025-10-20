Gradonačelnici Rijeke ukrali čokoladu. Prijavila lopove Etičkom povjerenstvu

Dijelu zaposlenika Grada Rijeke privremeno je ograničen pristup katu zgrade na kojem se nalazi ured gradonačelnice Ive Rinčić. Razlog je manja krađa koja se dogodila u uredu.

Incident je prijavljen Etičkom povjerenstvu, a uži krug djelatnika koji su u to vrijeme boravili u Uredu gradonačelnice može u prostorije ulaziti samo uz prethodnu najavu ili po pozivu. Prema prvim informacijama, nije bilo poznato što je ukradeno, no vrlo brzo se otkrilo.

Marko Mataja-Mafrici, SDP-ov član Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, na svom je profilu na Facebooku objavio da je nestala već načeta čokolada.

"Nestala načeta čokolada, i Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke zabranila djelatnicima pristup prvom katu i prijavila ih Etičkom povjerenstvu. Ne znam kako bih to komentirao", zaključio je.