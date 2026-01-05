Gradonačelnica Supetra o operaciji "Crvena krpa": "Jasna ilustracija dva smjera Hrvatske"

Zbog uklanjanja murala HOS-u u Supetru, Autohtona - Hrvatska stranka prava, čiji je predsjednik Dražen Keleminec, pozvala je na javno okupljanje ispred Gradske uprave Supetar. Gradonačelnica Supetra Ivana Marković bila je gošća N1 studija uživo kod Nataše Božić Šarić gdje je otkrila je li počela operacija "Crvena krpa".

"Čula sam skandiranje. To je neki performans - ako se tako može nazvati. Ali, za mene je to jasna ilustracija dva smjera Hrvatske. S jedne strane mahanje crnim i neslužbenim zastavama - stalno vraćanja društva u prošlost i poticanje mržnje prema onima koji misle drugačije, a s druge strane Hrvatska konkretnih rezultata kakve vidimo u Supetru", rekla je Marković i dodala da su njene poruke uvijek jasne i dosljedne, a to su ravnopravnost i jednaka prava za sve.

"Što se mene tiče ovi pojedinci koji su ispred Gradske uprave su u potpunosti nebitni. Problem u državi je puno veći i ozbiljniji, a taj problem je HDZ na čelu s Plenkovićem. HDZ ignoriranjem svega što se događa na ulicama Hrvatske svjesno daje uzlet krajnjoj i radikalnoj desnici", kaže Marković.

Odgovorila je i na pitanje je li dobila prijetnje zbog uklanjanja grafita.

"Dobila sam puno prijetnji u onom periodu kad se to događala. Sve sam prijavila policiji. Nikakve prijetnje neće proći bez posljedica. Međutim, dobila sam i nenormalno velik broj podrške od ljudi iz cijele Hrvatske", zaključila je.