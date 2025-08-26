Gradonačelnica Supetra: "Fašizam se vraća kroz šutnju institucija i toleriranje nasilja"

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković (SDP) oštro je reagirala na nedavne događaje, poručivši da se u Hrvatskoj toleriranjem poruka koje potiču na isključivost i nasilje otvara prostor povratku fašizma.

"Dan kada je briselski, europski premijer, kako mu vole tepati, poljubio prsten Thompsonu, a predsjednik Sabora kazao da 'svatko može govoriti što hoće', dan je kada je dano zeleno svjetlo da se svatko može iživljavati nad našim društvom, institucijama i vrijednostima. Benkovac je samo početak. I nema tu ljubavi, jedinstva i domoljublja. To je čisti teror", poručila je Marković.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Dodala je kako se u takvom okruženju ponovno stvaraju "unutarnji neprijatelji, strani plaćenici, u našem slučaju jugoslavenski plaćenici". "Da nije strašno, bilo bi smiješno", navela je.

Gradonačelnica je istaknula da Hrvatska već desetljećima ima svoju državu, ali da je na svima svakodnevna obaveza "učiniti je boljom". "Za naše Jadransko more, a ne tuđe, kako u naletu ulizivanja poručuje ministar vanjskih poslova; za našu Dalmaciju, za našu Istru, za našu Slavoniju, za našu Hrvatsku", rekla je Marković.

"Sigurno se i briselski Europejac pita: kako, majketi, natrag?"

Posebno je upozorila na proces "tihe normalizacije" ekstremizma: "Fašizam nije nešto što se vraća odjednom. On se vraća kroz sitne ustupke, kroz šutnju institucija, kroz toleriranje poruka koje potiču na isključivost i nasilje. Kroz nasilne komentare na mrežama. Kroz to da institucije odobravaju i ne reagiraju."

Za premijera Andreja Plenkovića rekla je da je "zaigrao opasno kolo, oduševljen mnoštvom na Hipodromu". "Kroz dvostruke konotacije u kojima su se već on i njegovi pogubili, izdali su temeljne vrijednosti na kojima počiva moderna Europa i naša država. A to sigurno nije ustaška država NDH, crna boja i ustaški pozdrav", zaključila je Marković te ironično dodala: "Sigurno se i briselski Europejac pita: kako, majketi, natrag?"