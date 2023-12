GRADNJA GARAŽA U SPLITU IZAZVALA ŽESTOKU RASPRAVU, HDZ i SDP se složili da gradonačelnik plaća projekt deset milijuna skuplje, Puljak uputio Šutu da savjetuje premijera Plenkovića..

Iduće dvije točke dnevnog reda su se odnosile na prava građenja parkirališta na nekoliko gradskih lokacija. Neke od njih su već praktički izgrađene, Lokve i Dobrilina, no neke nisu, a izvjestiteljica je bila Leona Grgić, pročelnica po ovlaštenju Upravnog odjela za komunalne poslove.

Nije stigla previše kazati. Prvo je dogradonačelnik Bojan Ivošević, po vlastitim riječima, 'pokušao prevenirati preveliku raspravu', riječima kako 'Split parking ne može započeti gradnju tih garaža još ohoho vremena, a Grad Split može, zato donosimo odluku da Grad ide direktno u investiciju, jer to može, takvi su zakoni'.

"Činite štetu od najmanje deset milijuna eura. Grad Split na sebe preuzima plaćanje PDV-a, ne vidim razloga da se ovo vraća na Grad Split, opravdanja u tom smjeru ne stoje, da imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni, jer su ti problemi isti i za Split parking i za Grad Split", nije se niti malo svidio plan gradske vlasti šefu splitskih HDZ-ovaca Tomislavu Šuti.

"Nadam se da vas ministar Primorac nije slušao, kako neko javno govori kako će 'zalevatit' Vladu RH oko poreza. Grad je gradio u Ostravskoj, gradio je Baldasar, gradio je vaš gradonačelnik Opara, sve po istom principu. Ponavljam, nije ovo naš politički stav, nego preporuka stručnih službi. Ako vi želite zakočiti gradnju na Ravnim Njivama, Plokitama, samo naprijed, vi ste to već radili. Postoje pravni razlog zašto ovako radimo, na isti način je ovako radio Andro Krstulović Opara. Znači ako neko oštećuje, onda ste to i vi oštećivali... ", ironično se podsmjehivao zamjenik Ivošević.

Umiješao se gradonačelnik Ivica Puljak.

"Plan gradnje 33 garaže plus ove koje smo sagradili. Sve te garaže treba financirati, sredstva grada, kredit Europske investicijske banke, neke Split Parking iz svojih sredstava. Bilo bi lijepo da podržite gradnju garaža, a ne da opstruirate", rekao je Puljak

Kratko je ponovno reagirao Šuta.

"Ne postupate ispravno, i čim je nešto protiv vašeg stava, odmah uzvraćate napadom".

Šokantno, SDP je na istoj liniji kao i HDZ.

"EIB će financirati garaže ako je Grad Split investitor, a neće ako to bude Split parking. I zato ćemo to pretplatiti za tih deset milijuna... Ako dođe do povrata zemljišta, sasvim je svejedno hoće li biti Grad ili Split parking. Ovo je stvarno užasna odluka. Ovo je prva direktno odluka koja je loša za Grad Split, ako je već sve ono drugo stvar dojma", nikako se nije mogao složiti s vladajućim Davor Matijević.

"Ne izmišljamo, ovo je na temelju razgovora s našim imovincima, pravnicima, idemo gradit garažu na Sućidru, ali pričali smo sa Split parkingom, sa strukom", pokušao je još jednom uvjeriti oponente Bojan Ivošević.

"Založite se da Vlada oprosti PDV na svu infrastrukturu, na gradnju vrtića, škola, cesta, garaža, time ćete gradovima zaraditi desetke milijuna... ", Puljak je uputio Šutu da malo popriča s premijerom Andrejom Plenkovićem.

Na kraju, točka s praktički gotovim garažama je prihvaćena jednoglasno, no ona za garaže koje će se tek graditi je prošla puno teže, s 15 glasova ZA vladajućih.