Gradit će se pet godina! Brza cesta Zagvozd – Imotski u visokoj fazi spremnosti

Jučer je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravio u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje je obišao radove na izgradnji tunela Kozjak te na dionici Mravince – TTTS.

Na sastanku s direktorom Hrvatskih cesta Ivicom Budimirom u Splitu tema je bio i Projekt brze ceste Zagvozd – Imotski jedan je od prioriteta Vlada Republike Hrvatske, a ukupna planirana dužina trase iznosi 22 kilometra. Riječ je o prometnici od strateškog značaja koja će dodatno rasteretiti sve veći promet koji ide preko Imotskog.

Ivica Budimir: Projekt u završnici pripreme - Čeka se rješenje žalbe pa kreće projektiranje

„Trenutno imamo situaciju u kojoj smo odabrali projektanta glavnog projekta, no jedan od ponuditelja uložio je žalbu. Jedan predmet je već riješen, dok je drugi u žalbenom postupku već četiri do pet mjeseci. Poslane su dvije požurnice i čekamo rješenje. Čim se postupak zaključi, započinje izrada glavnog projekta, nadamo se projejtiranju prvih pet kilometara da čim prije krenemo s radovima. Gradnja će krenuti od Zagvozda i trajati minimalno pet godina“, istaknuo je Ivica Budimir.

Plan realizacije predviđa faznu izgradnju. Prvih pet kilometara pokušat će se projektirati u što kraćem roku kako bi se, ukoliko to dinamika dopusti, do kraja godine raspisao natječaj za izvođenje radova na toj dionici. Paralelno s tim nastavit će se projektiranje i priprema preostalih dijelova trase prema Imotskom, javlja Radio Imotski.

Projekt će se provoditi kroz tri do četiri faze, ovisno o dinamici i mogućnostima spajanja pojedinih dionica. Postoji mogućnost da se određene faze objedine, čime bi se istodobno gradilo i do 10 kilometara prometnice.