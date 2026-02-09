Gradi se najveći vrtić u Kaštelima. Investicija vrijedna 7.1 milijun eura, sa 13 odgojnih skupina

Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kaštel Lukšiću, o kojem smo već pisali, odvija se prema planiranoj dinamici, a na gradilištu su već jasno vidljivi obrisi budućeg objekta.

Riječ je o jednom od najvećih projekata u području predškolskog odgoja na području grada Kaštela, kojim se značajno povećavaju kapaciteti za smještaj djece. Novi vrtić prostirat će se na oko 2.000 četvornih metara te će imati ukupno 13 odgojno-obrazovnih skupina – osam jasličkih i pet vrtićkih.

Do sada su izvedeni opsežni pripremni radovi, uključujući čišćenje terena, uspostavu gradilišta i izradu temeljne ploče. Trenutačno su u tijeku radovi na armirano-betonskoj konstrukciji, odnosno na zidovima prizemlja.

Vrijednost projekta iznosi 7,1 milijun eura s PDV-om, a rok izgradnje je 18 mjeseci, pa se završetak radova očekuje do kraja 2026. godine.

Uz izgradnju objekta paralelno se pripremaju instalacije i buduće uređenje okoliša. Planirano je parkiralište s 60 parkirnih mjesta, dječja igrališta i zelene površine.

Završetkom ovog projekta Kaštela će dobiti moderan i funkcionalan dječji vrtić, koji će značajno unaprijediti sustav predškolskog odgoja i osigurati kvalitetnije uvjete za boravak najmlađih.