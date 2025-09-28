Građanska inicijativa: Ako nema rješenja za parkiranje na Plokitama, slijedi mirni prosvjed

Građanska inicijativa Naprid Plokite, naprid Siromašna ponovno je otvorila pitanje neriješenog problema parkiranja u kvartu, podsjetivši na predizborno obećanje gradonačelnika o izgradnji 6000 novih parkirnih mjesta u Splitu, od čega bi 300 trebalo pripasti Plokitama. Kako tvrde, unatoč obećanjima, stanje se ne mijenja, a nezadovoljstvo stanovnika svakim je danom sve veće.

„Što je s obećanih 6000 novih parkirnih mjesta od strane aktualnog gradonačelnika? To je obećano baš na Plokitama. Još nas više zanima, što je s 300 parkirnih mjesta koja bi, razmjerno broju stanovnika, trebala biti realizirana upravo u našem kvartu?“ – stoji u priopćenju Građanske inicijative Naprid Plokite, naprid Siromašna.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz inicijative naglašavaju da se problem parkiranja uopće više ne spominje. Svjesni su da se u četiri mjeseca ne može riješiti ono što prethodna vlast nije uspjela u četiri godine, no boje se da će ishod ponovno biti isti – puno obećanja, a malo konkretnih rješenja.

„Točno je da u cijelom gradu nedostaje oko 20 tisuća parkirnih mjesta, ali za razliku od drugih kvartova gdje se grade ili planiraju garaže, Plokite se nigdje ne spominju. Aktualna, kao i prethodna vlast sa Split parkingom, očito ne zna kako riješiti problem parkiranja u našem kvartu“, poručuju.

Kritizirali su i dosadašnja rješenja poput toleriranja nepropisnog parkiranja, uklanjanja stupića ili selektivnog kažnjavanja. „Na Plokitama nemamo crkvu, pa se ne možemo ni na taj način pravdati kada dobijemo kaznu ispod brisača ili nam pauk odveze auto“, ističu.

Posebno su prozvali Vijeće kotara Plokite, koje, kako tvrde, već godinama šuti o ovom problemu, očito ne želeći se zamjeriti niti jednoj gradskoj vlasti. „Bijes, ogorčenje i razočaranje građana Plokita svakim danom su sve veći“, poručuju.

Zbog toga najavljuju skoro javno izražavanje nezadovoljstva. „Ako već imamo problema s prometom u mirovanju, barem ćemo na pola sata stvoriti i problem prometa u kretanju kroz Plokite – pa neka tada sve miruje“, navode organizatori.

Dodaju kako su pripreme za mirni prosvjed već u tijeku, a detalji će uskoro biti objavljeni.

Priopćenje potpisuje Denis Pejković u ime Građanske inicijative Naprid Plokite, naprid Siromašna.