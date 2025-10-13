Građanin dragovoljno predao oružje i streljivo. Prava 'bomba' u kutiji!

U petak, 10. listopada, policijskim službenicima za protueksplozijsku zaštitu građanin je dragovoljno predao kartonsku kutiju u kojoj se nalazilo 273 komada lovačkog streljiva, jednu zatvorenu kutiju baruta, dvije otvorene kutije s barutom i 2483 komada inicijalnih kapisli.

Svo dragovoljno predato streljivo i minsko-eksplozivna sredstva pohranjena su u sigurnosni kontejner do uništenja.

- Zahvaljujemo svim građanima koji su se uključili u akciju „Manje oružja manje tragedija“ i koji su dragovoljnom predajom oružja i streljiva svoj dom i svoju okolinu učinili sigurnijima. Napominjemo kako akcija i dalje traje, nema sankcije za građane koji se odluče dragovoljno vratiti oružje koje posjeduju ili pronađu.

Molimo građane da sami ne donose oružje i streljivo u policijske postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već o svakoj nakani obavijestite policiju na broj 192 ili u najbližu policijsku postaju.

Policija će poslati stručne i osposobljene policijske službenike u civilu, koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način. Dragovoljna predaja oružja je anonimna, vremenski neograničena i bez sankcija za građane. Detaljne informacije o postupku predaje mogu se dobiti i putem besplatne telefonske linije 0800 88 92 - izvijestili su iz PU dubrovačko-neretvanske.