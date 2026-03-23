Građani u kolonama čekaju na gorivo, pohrlili po zalihe. A što je zakonski dozvoljeno?

Dok se na benzinskim crpkama stvaraju gužve zbog najavljenih poskupljenja, važno je znati da prtljažnik vašeg automobila nije rupa bez dna, a obična plastična boca od soka nije rezervoar.

Opasna tvar

Gorivo nije zabranjena supstanca, ali je pravno definirano kao opasna tvar. To znači da ga ne možete tretirati kao vreću krumpira. Glavni sudac u vašem prtljažniku je ADR (Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari) koji je u naš pravni sustav ugrađen kroz Zakon o prijevozu opasnih tvari. Prema ADR-u, privatne osobe su izuzete od strogih profesionalnih pravila samo ako su ispunjeni propisani uvjeti! Odredbe utvrđene u ADR-u ne odnose se na: prijevoz opasnih tvari koji obavljaju pojedinci kad je navedena tvar pakirana za maloprodaju i namijenjena osobnoj ili domaćoj uporabi, ili za razonodu i športske aktivnosti, pod uvjetom da su poduzete mjere da se spriječi moguće curenje sadržaja u uobičajenim uvjetima prijevoza, piše Revija HAK.

Kada su te tvari zapaljive tekućine i kada se prevoze, u posudama koje se mogu ponovo puniti, za osobne potrebe, ukupne količine ne smije prijeći 60 litara po posudi i 240 litara po prijevoznoj jedinici. Opasne tvari u IBC, velikim ambalažama ili cisternama, ne smatra se pakovanjem za maloprodaju.

Za privatne osobe, obične vozače dakle, vrijedi pravilo po jednom spremniku (kanisteru) maksimalno 60 litara. Dakle, zaboravite na bačve od 200 litara u prtljažniku. Ukupno po vozilu maksimalno 240 litara. To je gornja granica iznad koje prestajete biti vozač sa zalihama i postajete opasni prijevoznik koji krši zakon.

U kakvim posudama se treba prevoziti? Zaboravite na improvizaciju. Prema istom zakonu i sigurnosnim pravilima benzinskih postaja, gorivo se smije točiti i prevoziti isključivo u atestiranim kanisterima. Atest jamči da je posuda otporna na tlak pare goriva, statički elektricitet i mehaničke udarce. Brtvljenje? Čep mora imati ispravnu gumenu brtvu. Ako se u kabini osjeti miris benzina, niste samo u opasnosti od trovanja parama, već kršite odredbu o “sprječavanju bilo kakvog curenja sadržaja u normalnim uvjetima prijevoza”.

Međutim, propis je jedno, a interna stroga pravila distributera nešto drugo. Iako zakon (ADR) kaže da vi smijete prevoziti do 240 litara, distributeri se često drže strožeg pravila kako bi izbjegli probleme. Naime, mnogi distributeri ograničavaju točenje u kanistere na ukupno 60 litara (što je limit za jedan spremnik prema ADR-u), jer sve iznad toga smatraju prijevozom opasnog tereta. Benzinske postaje su prostori s visokim rizikom od požara i eksplozije. Distributeri imaju interna pravila (operativne upute) koja prodavačima daju ovlasti da odbiju točenje ako procijene da je situacija nesigurna. Prema Zakonu o zaštiti na radu, djelatnik na benzinskoj postaji odgovoran je za sigurnost na svom radnom mjestu. Ako dopusti kupcu da utoči 200 litara u bačvu koja nije propisno osigurana u kombiju, a dogodi se nesreća, zašto bi se uopće i načelno dovodio u situaciju da on kao djelatnik i tvrtka snose odgovornost.

Na kraju dana, kad se slegne prašina na benzinskim postajama i utihne trubljenje u redovima, ostaju samo suhe brojke koje glavu čuvaju. Zapamtite ovaj „benzinski katekizam“ 60 – 240 – 20. To nisu brojevi za loto, već vaše granice slobode. U jedan kanister smijete natočiti najviše 60 litara, u cijelom automobilu smijete imati ukupno 240 litara, a kad tu dragocjenost dovezete kući, u garažu smijete pospremiti tek mršavih 20 litara benzina. Sve preko toga nije štednja, nego kockanje vlastitom sigurnošću.

Narodna mudrost kaže da je oprez majka mudrosti, ali u svijetu zapaljivih tekućina, oprez je jedina stvar koja vas dijeli od naslovnice crne kronike Ne igrajte se kemičara s običnim plastičnim kantama i ne glumite naftne magnate u podrumima stambenih zgrada; benzin ne prašta pogreške, a ako što plane neće biti milosti prema hobi-skladištarima.

Spremite gorivo pametno, koristite isključivo atestirane kanistere i rotirajte zalihe. Jer, ruku na srce, nema te uštede ni zalihe koja vrijedi rizika da vam garaža odleti u zrak. Ukoliko već morate stvarati zalihe pamet u glavu, kanister u ruke, ali samo onaj pravi – i sve po propisu! Na kraju, najbolje bi bilo ne gomilati zalihe takve vrste.