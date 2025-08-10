GRAĐANI OGORČENI Vandalski čin u srcu Dubrovnika: Oštećena Mala Onofrijeva fontana

Jutro u Dubrovniku obilježila je vijest koja je razljutila i rastužila mnoge stanovnike: na Maloj Onofrijevoj fontani, jednom od simbola grada, ponovno je nastala šteta. Ovaj put odlomljen je dio kamene klupice na rubu, a razbijeni komadi završili su na tlu pokraj fontane.

Fotografije incidenta objavljene su na Facebook stranici Gradskog kotara Grad, gdje su građani odmah reagirali nizom ogorčenih komentara. Mnogi predlažu ugradnju nadzornih kamera i dodatne mjere zaštite kako bi se spriječili budući vandalski potezi.

Mala Onofrijeva fontana već je bila predmet sanacije – 2016. godine oštećena je kada se, prema neslužbenim informacijama, turist naslonio na rub i odlomio kamen. Ove godine dovršena je opsežna obnova koja je trajala šest mjeseci. Tom prilikom zamijenjene su dotrajale instalacije, obnovljeni kameni ukrasi i moderniziran sustav za cirkulaciju vode.

Nažalost, umjesto dugotrajnog mira, kulturno dobro ponovno čeka popravak. Tko je odgovoran za posljednje oštećenje i kako je do njega došlo, tek će se utvrditi.