GRAĐANI MOGU ODAHTNUTI Pritisak urodio plodom, investitor odustao od gradnje hostela u Jelsi: “Želimo partnerski odnos s Općinom i mještanima”

Danas je u zgradi Općine Jelsa održan sastanak između predstavnika tvrtke Sunce Hoteli d.o.o. (sestrinske tvrtke Sunčani Hvar d.d. i Bluesun Hoteli d.d.) te predstavnika Općine Jelsa na čelu s načelnicom Marijom Marjan i predsjednikom Općinskog vijeća Jurom Gurdulićem. U ime investitora razgovor su vodili izvršni direktor i prokurist Željko Stašević te voditelj investicija Luka Kraljević.

Tema sastanka bila je kontroverzna ideja o gradnji hostela za radnike na području Jelse. Nakon iznošenja stavova lokalne vlasti i upoznavanja s peticijom građana, investitori su službeno potvrdili – odustaju od projekta.

Podsjetnik: tjedan dana uzbune i 1200 potpisa

U Jelsi je posljednjih dana vladala prava uzbuna. Nakon što je u javnost procurila informacija da se planira gradnja hostela za 700 do 800 stranih radnika, mještani su se pobunili i u rekordnom roku prikupili više od 1200 potpisa protiv projekta.

Strahovi građana bili su jasni: smještaj tolikog broja ljudi u mjestu od oko 1600 stanovnika značajno bi promijenio njegovu demografsku strukturu, ugrozio infrastrukturu i kvalitetu života.

Sastanak: dogovor o transparentnosti

Na današnjem sastanku, kako je objavila načelnica Marija Marjan, investitori su istaknuli da žele graditi korektan i partnerski odnos s Općinom i lokalnim stanovništvom. Jasno su poručili kako odustaju od projekta hostela jer on nije dobro prihvaćen.

Dogovoreno je i da će u budućnosti sve potencijalne projekte prethodno predstaviti Općini te transparentno informirati javnost.

Načelnica: “Glas građana je presudan”

Načelnica Marjan zahvalila je mještanima na podršci i naglasila kako je glas građana bio presudan u ovom slučaju. “Ovo pokazuje da zajednica može zaštititi svoj prostor i svoj način života kada nastupi složno”, poručila je.

Stanovnici Jelse ističu da je ovo tek prvi korak i da će i dalje pratiti sve planove investitora, odlučni da očuvaju identitet i ravnotežu svog mjesta.