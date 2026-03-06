Građani i udruge predložili 67 kandidata za nagrade Grada Splita

Na natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Grada Splita za 2025. godinu pristiglo je ukupno 67 prijedloga građana, udruga i institucija koji su predložili pojedince i organizacije za njihov doprinos gradu.

Kako su izvijestili iz Grada Splita, najveći broj prijedloga odnosi se na nagradu za životno djelo.

„Od toga se 33 prijedloga odnose na nagradu za životno djelo, 14 na osobnu nagradu, a 15 na skupnu nagradu, dok pet prijava ne udovoljava formalnim uvjetima natječaja“, naveli su iz Grada.

Slijedi postupak razmatranja svih pravovaljanih prijedloga, nakon čega će biti predloženi ovogodišnji laureati.

„Komisija za javna priznanja Grada Splita sada će razmotriti sve pravovaljane prijedloge te Gradskom vijeću predložiti ovogodišnje dobitnike nagrada koje se tradicionalno dodjeljuju u povodu Dana grada Splita i blagdana sv. Dujma“, poručili su iz Grada.

Iz gradske uprave zahvalili su svima koji su sudjelovali u procesu nominacija.

„Hvala svima koji su svojim prijedlozima istaknuli ljude i organizacije koji svojim radom doprinose razvoju i ugledu našega grada“, stoji u objavi.