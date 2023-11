GRAĐANI HRVATSKE MASOVNO DOJAVLJUJU POTRESE Broj dojava začuđuje i Europsko-mediteranski seizmološki centar

S ponedjeljka na utorak, 20. na 21. studenog, malo iza ponoći, grmljavinska linija oblaka prošla je zagrebačkim područjem i to je bilo dovoljno da mnogobrojni stanovnici Zagreba i njegove šire okolice putem aplikacije Last quake dojave potrese.

To je zbunilo administratore projekta EMSC koji su dojave Zagrepčana prikazali na karti, ali su i sami potvrdili da nikakvih seizmičkih aktivnosti nije bilo.

Eyewitnesses reported shaking in #Croatia 3 min ago (local time 00:59:15)⚠

At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗

More info soon! pic.twitter.com/wdyg95nZC9

— EMSC (@LastQuake) November 21, 2023