Grad Trogir privremeno stopirao radove zbog zemlje u moru. Oglasio se gradonačelnik

Nakon što su prošlog tjedna čitatelji Morskog.hr. iz Trogira javili o zabrinjavajućoj pojavi zemljanog materijala u moru, došlo je do konkretnih koraka Grada.

Radi se kao što su pisali o trećoj i posljednjoj fazi projekta uređenja obale sa šetnicom, biciklističkom stazom, parkovima te potpuno novom infrastrukturom i urbanom opremom, na potezu od novog čiovskog mosta do starog kamenog mosta, ukupne duljine 1,1 km. No, građani su nam javili kako se golim oko vidi zamućenje i onečišćenje mora i to zemljom, tj. materijalom koji ne smije dospjeti u more.

Grdonačelnik Trogira Ante Bilić potvrdio je da je zemlje uistinu bilo i da su zbog toga radovi privremeno zaustavljeni dok se stvar ne sanira.

- Prošli tjedan nadzorni inženjer gradilišta uočio je da je prilikom dopreme kamenog agregata u kamionu dovezena i određena količina nezadovoljavajućeg materijala, od čega najviše zemlje. Zbog navedenog je inženjer pravovremeno reagirao te privremeno zabranio izvođenje radova. Ako i je mali dio navedenog materijala dospio u more, radi se o zanemarivoj količini koja neće imati negativan utjecaj. S obzirom na obilne kiše u tom periodu, moguće je da je prilikom dostave kamena iz obližnjih kamenoloma zahvaćena određena količina zemlje i drugih materijala koji nisu u skladu s projektom.

Sav materijal koji pristiže na gradilište se kontrolira i upravo ovakvim reakcijama sprječava se da u more ode bilo koja vrsta materijala koja tamo ne smije završiti - napisao je gradonačelnik Bilić.

Radovi su kađe nakon toga normalno nastavljeni, uz redovne i detaljne kontrole isporučenog materijala koje će se nastaviti do daljnjega kako bi se projekt izveo po najvišim standardima te u skladu sa zakonima i ishođenim dozvolama.