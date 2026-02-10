Grad Supetar osigurao više od milijun eura bespovratnih sredstava za projekt "Trolokve - Vrtovi zelene budućnosti"

Grad Supetar zaprimio je službenu Odluku o financiranju projekta „Uređenje područja Trolokve (Trolokve - Vrtovi zelene budućnosti)”, kojom se Gradu i projektnim partnerima dodjeljuju bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.025.937,92 eura. Projekt je prijavljen i odobren u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027., Prioriteta 3. - Razvoj urbanih područja i održivih zelenih otoka, te se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Projekt „Trolokve - Vrtovi zelene budućnosti“ usmjeren je na cjelovitu revitalizaciju područja Trolokvi, s naglaskom na očuvanje prirodne i kulturne baštine, uređenje zelenih i javnih površina te jačanje sigurnosti i otpornosti prostora. Posebno važan segment projekta odnosi se na unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite, uključujući nabavu novog vatrogasnog vozila i specijalizirane opreme za DVD Supetar, čime se značajno povećava operativna spremnost i sigurnost cijelog područja Supetra i otoka Brača.

U sklopu projekta posebna se pažnja posvećuje pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, uključujući prilagođene pristupne površine, sadržaje i infrastrukturu, u skladu s načelima univerzalnog dizajna i jednakosti.

Nositelj projekta je Grad Supetar, kojem je odobreno 776.899,99 eura, a u provedbi sudjeluju i partneri: Dobrovoljno vatrogasno društvo Supetar, Turistička zajednica Grada Supetra, Hrvatske šume i Grad Stari Grad.

Ovaj projekt sastavni je dio krovnog prijekta „Zeleni ritam grada“ koji pokazuje jasnu opredijeljenost Grad Supetra prema održivom razvoju i prilagodbi klimatskim promjenama. Supetar nastavlja sustavno ulagati u održivi razvoj, zaštitu okoliša, sigurnost i kvalitetu života svojih građana, stvarajući novi, vrijedan javni prostor koji će služiti rekreaciji, edukaciji i očuvanju prirodne baštine, uz snažan doprinos zelenoj i otpornijoj budućnosti grada.