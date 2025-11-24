Grad Split sufinancira produženi boravak u 17 osnovnih škola. Donosimo popis

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta donio je 12. studenog 2025. godine Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u osnovnim školama Grada Splita u školskoj 2025./2026. godini. Zaključak je donesen na temelju važećih zakonskih i podzakonskih propisa te gradskih akata koji uređuju odgoj i obrazovanje i provedbu produženog boravka.

Popis škola i obuhvat učenika

Grad Split će u školskoj 2025./2026. godini sufinancirati program produženog boravka u sljedećim osnovnim školama: Blatine-Škrape, Bol, Brda, Dobri, Kamen-Šine, Kman-Kocunar, Lokve-Gripe, Lučac, Manuše, Marjan, Meje, Plokite, Pojišan, Pujanki, Ravne njive-Neslanovac, Skalice i Spinut. Program je planiran za učenike od prvog do četvrtog razreda, uz raspored razrednih odjela po školama kako je navedeno u službenom dokumentu.

Organizacija programa produženog boravka uključuje troškove za plaću i ostala materijalna prava radnika u produženom boravku, trošak prehrane učenika te trošak nabavke didaktičkog materijala i pribora.

Sudjelovanje roditelja u troškovima

"Roditelji učenika koji koriste program sudjeluju u troškovima realizacije produženog boravka u iznosu od 39,82 eura mjesečno po učeniku. Roditelji sufinanciraju i cijenu prehrane u iznosu od 4,38 eura dnevno, pri čemu se taj iznos umanjuje za dio utvrđen odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2025./2026.", javljaju iz Grada Splita.

Grad Split financira razliku sredstava do punog iznosa potrebnog za isplatu plaće i ostalih materijalnih prava radnicima zaposlenima u produženom boravku. Osnovna škola može u program upisati i učenika izvan upisnog područja grada Splita ako razredni odjel nije popunjen učenicima s upisnog područja, a u tom slučaju roditelj plaća punu cijenu programa. Škola s roditeljem učenika korisnika produženog boravka sklapa ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

"Sredstva za troškove programa osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2025. godinu u programu Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda, kroz aktivnost sufinanciranja produženog boravka", zaključuju iz Grada Splita.