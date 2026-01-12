Grad Split odbacuje tvrdnje o izostanku sredstava za prijevoz onkoloških bolesnika

Grad Split reagirao je na informacije koje su se pojavile u javnom prostoru o financiranju besplatnog prijevoza onkoloških bolesnika.

"Netočna je informacija koja se pojavila u javnom prostoru da Grad Split nije osigurao sredstva za besplatan prijevoz onkoloških bolesnika", poručili su iz Grada Splita.

Navode kako su sredstva za tu namjenu osigurana u proračunu za iduću godinu. „U Proračunu za 2026. godinu osigurali smo 50.000,00 eura za besplatan prijevoz, unutar stavke od 400.000,00 eura namijenjene udrugama“, stoji u objavi.

Iz Grada Splita dodaju kako je riječ o novoj mjeri. "Riječ je o mjeri koja se provodi po prvi put te ćemo uskoro predstaviti njezin konkretan model", poručili su.