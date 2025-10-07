Grad Split nastavlja sufinancirati rad Dječjeg vrtića "Mali dupin" udruge Anđeli

Grad Split nastavlja pružati podršku ustanovama koje brinu o najmlađima i najosjetljivijim skupinama. Prema Zaključku gradonačelnika Tomislava Šute, donesenom 1. listopada 2025. godine, Grad će tijekom pedagoške godine 2025./2026. sufinancirati programe Dječjeg vrtića "Mali dupin", koji djeluje pod okriljem Udruge roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s posebnim potrebama "Anđeli".

Mjesečna potpora od 11.100 eura

Grad Split će iz proračuna izdvajati 11.100 eura mjesečno za sufinanciranje jednog 4-satnog i jednog 2,5-satnog programa vrtića "Mali dupin". Ova sredstva omogućit će daljnji rad i razvoj programa namijenjenih djeci s najtežim tjelesnim invaliditetom i djeci s posebnim potrebama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sufinanciranje će se provoditi od 1. rujna 2025. do 31. kolovoza 2026. godine, odnosno do kraja pedagoške godine 2025./2026. Sredstva će se uplaćivati na račun vrtića, koji se nalazi u Šibenskoj ulici 33 u Splitu.

Poštivanje pedagoških standarda

Zaključkom je propisano da je vrtić dužan osigurati broj i strukturu zaposlenika u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja, čime se osigurava kvaliteta rada i stručna podrška potrebna djeci s posebnim potrebama. Novac za ovu namjenu osigurava se iz Razdjela 103 – Predškolski odgoj, u okviru programa sufinanciranja privatnih i vjerskih vrtića u gradu Splitu. Za realizaciju ovog zaključka zaduženi su Upravni odjel za društvene djelatnosti i Upravni odjel za ekonomske poslove.

Vrtić "Mali dupin" važan je dio mreže inkluzivnih ustanova u Splitu, a djelovanje udruge "Anđeli" već dugi niz godina prepoznato je po predanom radu s djecom s najtežim oblicima invaliditeta.